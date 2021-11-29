Ümraniye'de makas attığı iddia edilen otomobil, hafif ticari araca çarptı: 2'si ağır, 8 yaralı - Son Dakika

Ümraniye'de makas attığı iddia edilen otomobil, hafif ticari araca çarptı: 2'si ağır, 8 yaralı
29.11.2021 06:46
ÜMRANİYE'de sürücüsünün makas atarak ilerlediği iddia edilen otomobil, önündeki hafif ticari araca çarptı.
ÜMRANİYE'de sürücüsünün makas atarak ilerlediği iddia edilen otomobil, önündeki hafif ticari araca çarptı. Kazada ikisi ağır 8 kişi yaralandı.
Kaza saat 05.30 sıralarında Ümraniye- Şile Otoyolu Üsküdar istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 07 ATM 725 plakalı otomobil, trafikte makas atarak ilerlerken aynı yönde ilerleyen 34 DEL 349 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle her iki araç da takla atarken kazada otomobildeki Zilal Çil ile Kardelen Küçükpişkin ağır olmak üzere toplam 8 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekibi çağrıldı. Kazada yaralananlar çevre hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı.
- İstanbul
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