Ümraniye'de motosiklet üstünde pompalı tüfekli saldırı: 2 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Ümraniye'de motosiklet üstünde pompalı tüfekli saldırı: 2 yaralı

25.02.2022 10:07

Ümraniye'de motosiklet üstünde pompalı tüfekli saldırı: 2 yaralı Ümraniye'de pompalı tüfekli saldırıda vatandaşların kaçış anı kamerada Ümraniye'de motosiklet üzerinde caddeye giriş yapan 16 ve 15 yaşlarında iki genç, ellerindeki pompalı tüfekle rastgele ateş açtı.

Ümraniye'de motosiklet üstünde pompalı tüfekli saldırı: 2 yaralı

Ümraniye'de pompalı tüfekli saldırıda vatandaşların kaçış anı kamerada

İSTANBUL - Ümraniye'de motosiklet üzerinde caddeye giriş yapan 16 ve 15 yaşlarında iki genç, ellerindeki pompalı tüfekle rastgele ateş açtı. Olayda, 1'i polis olmak üzere 2 kişi yaralandı. Pompalı tüfekli saldırı esnasında bacağından yaralanan şahsın sekerek uzaklaşması ve vatandaşların yaşadıkları panik anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Cumartesi günü Ümraniye'de 21.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, motosiklet üzerinde caddeye giriş yapan H.B. ve B.M. isimli iki genç yanlarında getirdikleri pompalı tüfekle çevreye rastgele ateş açtı. Cadde boyunca motosiklet üzerinde ateş açarak ilerleyen gençlerin kurşunlarından biri o esnada yoldan geçen özel harekat polis memuru M.B.'nin omzuna ve yolun karşısına geçmeye çalışan bir başka vatandaşın bacağına isabet etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerinden kaçan şüpheliler ise kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayda omzuna 7 saçma isabet etmesi sonrası yaralanan polis memuru ve bacağından yaralanan vatandaş Ümraniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan pompalı saldırıda bacağından vurularak yaralanan şahsın kaçışı ve vatandaşların yaşadığı panik anları güvenlik kamerasına yansıdı.

"İlk defa böyle bir olay görüyorum"

Olaya ilişkin konuşan çevre esnaflarından Vedat Aksu, "2 genç motosiklet üzerinde geldiler. Ne olduğunu anlamadık. Bir anda motor üzerinden sağa sola pompalı tüfekle rastgele ateş açmaya başladılar. 4-5 el sıktılar. Polis memuru yaralandı. Bir tanesi de bana denk geldi. Sonrasında polis ekipleri geldi. Olaya müdahale ettiler. 15 yıldır burada esnafım ilk defa böyle bir olay görüyorum" diye konuştu.

Ümraniye'de motosiklet üstünde pompalı tüfekli saldırı: 2 yaralı
Ümraniye'de motosiklet üstünde pompalı tüfekli saldırı: 2 yaralı
Ümraniye'de motosiklet üstünde pompalı tüfekli saldırı: 2 yaralı
Ümraniye'de motosiklet üstünde pompalı tüfekli saldırı: 2 yaralı
Ümraniye'de motosiklet üstünde pompalı tüfekli saldırı: 2 yaralı
Ümraniye'de motosiklet üstünde pompalı tüfekli saldırı: 2 yaralı

YORUMLAR
500
Son dakika haber | ABD'de Floyd'un ölümüne karışan 3 eski polis, juri tarafından suçlu bulundu Son dakika haber | ABD'de Floyd'un ölümüne karışan 3 eski polis, juri tarafından suçlu bulundu İzmir'deki bıçaklı saldırıda yaralanan polisin durumu iyiye gidiyor İzmir'deki bıçaklı saldırıda yaralanan polisin durumu iyiye gidiyor

Polis Memuru, Ümraniye, Saldırı, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ümraniye'de motosiklet üstünde pompalı tüfekli saldırı: 2 yaralı - Son Dakika


Son Dakika
10:22 Siyanür içerek intihara kalkıştı! Entübe edilen gencin durumu ağır
10:15 Çernobil nükleer santrali Rusya'nın eline geçti, Ukrayna İçişleri Bakanı uyardı: Avrupa'yı radyoaktif bulutu kaplayabilir
10:12 Falyalı cinayetinde Sedat Peker izi: Husumetli miydiler?
10:10 Bir Zamanlar Çukurova'da dün akşam neler oldu? Hakan kendisini öldürmeye çalışan kişiyi buldu mu?
10:04 Yargıtay açıkladı: İşyeri telefonunu kullanmak tazminatsız kovulma sebebi!
10:03 Yılan adasındaki Ukrayna askerinin son sözleri "defol git Rusya oldu! Gemiden açılan ateş ile hayatını kaybetti
09:38 Dünya bu toplantıya kilitlenmiş durumda! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılacağı NATO zirvesi toplanıyor!
09:37 Cephe öncesi düğün! Ukraynalı çift savaş başlayınca soluğu kilisede aldılar! Sonra da cepheye gönüllü yazıldılar
09:36 Hamilelik iddiasına Hadise'den yanıt geldi: Muhteşem gelinliğimi giydikten sonra inşallah
09:33 Rusya Milli Takımı'nın kaptanından Ukrayna'ya destek mesajı: Savaşa hayır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2022 10:39:24. #1.12#
SON DAKİKA: Ümraniye'de motosiklet üstünde pompalı tüfekli saldırı: 2 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement