Ümraniye'de motosiklet üstünde pompalı tüfekli saldırı: 2 yaralı - Son Dakika

Ümraniye'de motosiklet üstünde pompalı tüfekli saldırı: 2 yaralı

Ümraniye'de pompalı tüfekli saldırıda vatandaşların kaçış anı kamerada

İSTANBUL - Ümraniye'de motosiklet üzerinde caddeye giriş yapan 16 ve 15 yaşlarında iki genç, ellerindeki pompalı tüfekle rastgele ateş açtı. Olayda, 1'i polis olmak üzere 2 kişi yaralandı. Pompalı tüfekli saldırı esnasında bacağından yaralanan şahsın sekerek uzaklaşması ve vatandaşların yaşadıkları panik anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Cumartesi günü Ümraniye'de 21.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, motosiklet üzerinde caddeye giriş yapan H.B. ve B.M. isimli iki genç yanlarında getirdikleri pompalı tüfekle çevreye rastgele ateş açtı. Cadde boyunca motosiklet üzerinde ateş açarak ilerleyen gençlerin kurşunlarından biri o esnada yoldan geçen özel harekat polis memuru M.B.'nin omzuna ve yolun karşısına geçmeye çalışan bir başka vatandaşın bacağına isabet etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerinden kaçan şüpheliler ise kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayda omzuna 7 saçma isabet etmesi sonrası yaralanan polis memuru ve bacağından yaralanan vatandaş Ümraniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan pompalı saldırıda bacağından vurularak yaralanan şahsın kaçışı ve vatandaşların yaşadığı panik anları güvenlik kamerasına yansıdı.

"İlk defa böyle bir olay görüyorum"

Olaya ilişkin konuşan çevre esnaflarından Vedat Aksu, "2 genç motosiklet üzerinde geldiler. Ne olduğunu anlamadık. Bir anda motor üzerinden sağa sola pompalı tüfekle rastgele ateş açmaya başladılar. 4-5 el sıktılar. Polis memuru yaralandı. Bir tanesi de bana denk geldi. Sonrasında polis ekipleri geldi. Olaya müdahale ettiler. 15 yıldır burada esnafım ilk defa böyle bir olay görüyorum" diye konuştu.