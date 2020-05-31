Ümraniye'deki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı - Son Dakika

Ümraniye'de, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 29 Mayıs'ta Armağanevler Mahallesi'ndeki bir adreste uyuşturcu satıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Adresi takibe alan polis, buradan çıkan İrfan A. (41), Mustafa Y. (41) ve Vedat S'yi (31) durdurdu. Üstünde bir miktar skunk bulunan şüpheliler gözaltına alındı.

Adrese düzenlenen operasyonda, şüpheli Emre V. (36) yakalandı. Adreste yapılan aramada 54 parça halinde 59,76 gram skunk, 2 hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 3 bin 540 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Emre V. tutuklandı, İrfan A, Mustafa Y. ve Vedat S. serbest bırakıldı.