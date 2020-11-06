Ümraniye Elmalıkent'te riskli alan ilan edilen bölgede kentsel dönüşüm startı verildi - Son Dakika

Ümraniye Elmalıkent'te riskli alan ilan edilen bölgede kentsel dönüşüm startı verildi

06.11.2020 12:29

Ümraniye Elmalıkent Mahallesi'nin bir bölümü riskli alan ilan edilmişti.

Ümraniye Elmalıkent Mahallesi'nin bir bölümü riskli alan ilan edilmişti. Kararın ardından Elmalıkent'teki riskli alanda kentsel dönüşüm faaliyetleri başladı. Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım; "Herkes eşit miktarda imar haklarından istifade edecek" dedi.

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Ümraniye Elmalıkent Mahallesi'nde bulunan bir bölüm riskli alan ilan edilmişti. Karardan sonra çalışmalarını hızlandıran Ümraniye Belediyesi riskli alanda kentsel dönüşüm başlattı. Mahalleye kentsel dönüşüm ofisi kurularak faaliyete geçti.

Ümraniye'de Kentsel Dönüşüm İletişim Ofisi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Ümraniye Belediyesi işbirliğiyle Elmalıkent Mahallesinde açıldı.

"Herkes eşit miktarda imar haklarından istifade edecek"

Açılışa katılan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım; "Bizim yaptığımız işlerde hep güzellik olur, kötülük olmaz. Mesele hizmet odaklı olduğu zaman AK Parti'nin 20 senedir Türkiye ve dışarıda yaptığı hizmetle görülmüştür ki vatandaşın problemi birebir çözülmüştür. Kentsel dönüşüm kolay bir iş değil, ortada bir sorun var hükümetimiz, belediyemiz ve vatandaşımız elele vererek bu sorunu çözecek. 135 bin kişinin iskan edildiği bu yerde 2B'ler çözülerek tapuları verilmiş. Mülkiyet haklarını tesis etmeye Cumhurbaşkanımızın talimatıyla AK Parti hizmet etmeye devam ediyor. Tapusunu vatandaşa veren devlet tekrardan neden alsın böyle bir anlayış olabilir mi? Lütfen yanlış ifadelere aldırış etmeyin bunları dinlemeyin. Biz yapmak için geldik birileri kafanızı karıştırmak için geldi. Benim en iyi bildiğim konulardan birisi imar, planlama ve şehircilik. Herkes eşit miktarda imar haklarından istifade edecek. Bu kentsel dönüşüm Ofisini hep beraber inşallah bugün açacağız, vatandaş kendi arazisinde neler olabileceğini buradan öğrenebilecek. Bu işin siyaseti olmaz, kimseye buradan ekmek çıkmaz. Birisine ekmek çıkarsa buradan hizmet ettiğimiz için bize çıkar, AK Parti'ye çıkar. Vatandaşta artık konuşmalardan bıktı, eylem istiyor icraat istiyor işte icraat" dedi.

Kaymakam Ünsal: "Depremle yaşamayı öğrenmeliyiz"

Ümraniye Kaymakamı Cengiz Ünsal; "Türkiye'de 1950'lerde kırsaldan kentlere olan göç hareketi çarpık kentleşmeye neden olmuştur. 2012'de yürürlüğe giren afetler öncesi alınması gereken tedbirler kapsamında ciddi adımlar atılmıştır. Ülkemiz dünyanın aktif deprem kuşağı üzerinde yer almaktadır. Depremle birlikte yaşamayı öğrenmemiz gerekmektedir. Kentsel dönüşüm, sağlıksız kent dokularının iyileştirilmesinde çok önemlidir. Kentsel dönüşüm Ofisi tüm Ümraniyeli vatandaşların doğru cevabı alması için önemlidir." diyerek korona virüs tedbirlerinden bahseden Kaymakam Ünsal, maske, sosyal mesafe ve temizlik kurallarını bir kez daha hatırlattı. Korona virüs tedbirlerini göz önünde bulundurarak açılışı gerçekleştirilen ofis vatandaşların kullanımına açıldı. Açılıştan sonra basına açıklamalarda bulunan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, "Vatandaşla görüşmelerimize devam ediyoruz. Bu ofisi de Elmalıkent'de açarak vatandaşı belediyeye yormadan sadece sırf dönüşüm işlerini konuşmak için açmış bulunuyoruz. Tapulu vatandaşlarımız diğer yerlerde nasılsa burada da aynı haklara sahipler. Doğru bilgi verildiği zaman vatandaş da bunu biliyor, matematiği değiştiremezsiniz. Bir yerden başlamak lazımdı bu ofis de o başlangıcı sağladı. Altı ada da kentsel dönüşüme başlayacağız, bizim insanımız işi görmeden tatmin olmuyor. Vatandaşımız bize güvensin, hep beraber elele vererek bu işin üstesinden geleceğiz. İki üç ay içerisinde ilk etabına başlayarak bu işe devam edeceğiz. Malesef depremde binalar öldürüyor, bunun önüne geçeceğiz" ifadelerini kullandı.

Ümraniye, Elmalıkent Mahallesi'nde 3 Kasım 2020'de ilan edilen riskli alan toplam 1.223.142 metre kare alana sahip 62.503 metre kare büyüklüğündeki alanı kapsamaktadır. Yine aynı plan dahilinde bulunan Dumlupınar, Elmalıkent, Hekimbaşı, İnkılap, Kazım Karabekir ve Topağacı Mahallelerini kapsayan alanın büyüklüğü ise 8.082.590 metrekare olmakla birlikte sonuç olarak ilgili karar ile ilan edilen riskli alan Elmalıkent Mahallesi'nin yüzde 5'lik kısmını ve tüm plan alanının da sadece yüzde 0,8'lik kısmını kapsamaktadır. - İSTANBUL

Ümraniye Elmalıkent'te riskli alan ilan edilen bölgede kentsel dönüşüm startı verildi
Ümraniye Elmalıkent'te riskli alan ilan edilen bölgede kentsel dönüşüm startı verildi
Ümraniye Elmalıkent'te riskli alan ilan edilen bölgede kentsel dönüşüm startı verildi
Ümraniye Elmalıkent'te riskli alan ilan edilen bölgede kentsel dönüşüm startı verildi

Kentsel Dönüşüm, Ümraniye, AK Parti, imar, Genel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Ümraniye Elmalıkent'te riskli alan ilan edilen bölgede kentsel dönüşüm startı verildi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Koronavirüsü dize getiren ülkede vatandaşlar tıka basa dolu tribünde maç izledi Şike davasında Şekip Mosturoğlu ve Mecnun Otyakmaz'ın da aralarında bulunduğu 19 sanık beraat etti Menemenspor'daki 34 koronavirüs vakası nedeniyle Adanaspor maçı ertelendi Ünlü YouTuber Merve Özkaynak, gardırobundaki ürünleri satıp yardım kuruluşlarına bağışlayacak Son Dakika! Yükselişini sürdüren gram altın 531 liradan işlem görüyor Çılgın Bediş dizisinin Kapıcı Abdül'ü Abdülhamit Danışır, trafikte kitap satarken görüntülendi Performansıyla tarihe geçen Yusuf Yazıcı, Fransa'da gazete manşetlerini süsledi ABD'den Konya'ya gelerek eski karısının eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet
Usta müzisyen Timur Selçuk hayatını kaybetti Usta müzisyen Timur Selçuk hayatını kaybetti         
12:16
2021 yılındaki asgari ücretin belirlenmesi için ilk adım atıldı! Bakan Selçuk'tan açıklama var 2021 yılındaki asgari ücretin belirlenmesi için ilk adım atıldı! Bakan Selçuk'tan açıklama var         
11:48
Trump, Cumhuriyetçilerin 70 yıldır kaybetmediği Arizona'da geride kaldı Trump, Cumhuriyetçilerin 70 yıldır kaybetmediği Arizona'da geride kaldı         
11:38
Evliliklerini kurtarma bahanesiyle kadınları taciz eden sözde hoca: Kadını taciz etmedim, o beni taciz etti Evliliklerini kurtarma bahanesiyle kadınları taciz eden sözde hoca: Kadını taciz etmedim, o beni taciz etti         
11:26
Diyarbakır'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 26 öğretmen gözaltına alındı Diyarbakır'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 26 öğretmen gözaltına alındı         
11:05
İBB ve Fatih zabıtaları birbirine girdi! Kameralar tarafından kaydedilen kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu İBB ve Fatih zabıtaları birbirine girdi! Kameralar tarafından kaydedilen kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu         
11:01
Meteoroloji'den tedirgin eden rapor! Son 50 yılın en sıcak ekim ayı yaşandı Meteoroloji'den tedirgin eden rapor! Son 50 yılın en sıcak ekim ayı yaşandı         
10:56
Eşine ve çocuklarına işkence çektiren bağımlı babadan korkunç itiraf: Evde muska bulunca kemer ve sopayla dövdüm Eşine ve çocuklarına işkence çektiren bağımlı babadan korkunç itiraf: Evde muska bulunca kemer ve sopayla dövdüm         
10:50
Fiyatı altınla yarışan kestanenin tanesi 1 liraya satılıyor Fiyatı altınla yarışan kestanenin tanesi 1 liraya satılıyor         
09:46
TRT, TRT, "Azerbaycan sivillere saldırıyor" KJ'sini yazan personelin işine son verdi         
09:33
ABD seçimlerinde son düzlüğe girildi! Georgia'da Biden ile Trump arasındaki oy farkı 463'e düştü ABD seçimlerinde son düzlüğe girildi! Georgia'da Biden ile Trump arasındaki oy farkı 463'e düştü         
09:24
Alev Alev dizisindeki gerçek yangın sahnesi izleyicilerden tam not aldı Alev Alev dizisindeki gerçek yangın sahnesi izleyicilerden tam not aldı         
08:26
Yayladan köye inen kurt sürüsü, çoğu hamile 18 koyunu parçaladı Yayladan köye inen kurt sürüsü, çoğu hamile 18 koyunu parçaladı         
08:10
Süt fabrikasındaki skandal görüntülere imza atan işçinin ifadesi ortaya çıktı: Süt değil deterjandı Süt fabrikasındaki skandal görüntülere imza atan işçinin ifadesi ortaya çıktı: Süt değil deterjandı         
07:47
CNN Türk'te canlı yayında kavga: Sen aptal, şapşal bir adamsın CNN Türk'te canlı yayında kavga: Sen aptal, şapşal bir adamsın         
07:24
Biden'a yakın ABD Kongresi eski üyesi Moffett: Biden, Türkiye'nin önemini çok iyi biliyor Biden'a yakın ABD Kongresi eski üyesi Moffett: Biden, Türkiye'nin önemini çok iyi biliyor         
22:25
Minik Ayda'nın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Minik Ayda'nın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan "maymun" talebi gülümsetti         
17:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2020 12:37:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ümraniye Elmalıkent'te riskli alan ilan edilen bölgede kentsel dönüşüm startı verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei