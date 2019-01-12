Umuda Koşanlar, Kamerun'a Gitti
1 saat önce
Umuda Koşanlar Derneği, "Umut Pınarı Su Kuyuları projesi" kapsamında Kamerun'a gitti.
Umuda Koşanlar Derneği, "Umut Pınarı Su Kuyuları projesi" kapsamında Kamerun
'a gitti. Atatürk Havalimanı
'ndan tarifeli uçakla Çad
aktarmalı olarak Kamerun'a giden kafilede, dernek başkanı oyuncu Gamze Özçelik
, fotoğrafçı Yavuz Atalay
ile bazı gönüllüler yer aldı.
Sekiz günlük gezide Kamerun'un köylerini gezecek ekip, burada yerel halka kıyafet ve Kur'an-ı Kerim dağıtacak.
Yeni açılacak su kuyuları için keşif yapacak dernek üyeleri, Çad'a geçerek, yardım faaliyetlerini burada da sürdürecek.
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Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 05:52 Kaynak: AA
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