Son Dakika Haberleri: Umuda Koşanlar, Kamerun'a Gitti

Umuda Koşanlar, Kamerun'a Gitti

1 saat önce

Umuda Koşanlar Derneği, "Umut Pınarı Su Kuyuları projesi" kapsamında Kamerun'a gitti.

Umuda Koşanlar, Kamerun'a Gitti, System.String[]
Umuda Koşanlar Derneği, "Umut Pınarı Su Kuyuları projesi" kapsamında Kamerun'a gitti.

Atatürk Havalimanı'ndan tarifeli uçakla Çad aktarmalı olarak Kamerun'a giden kafilede, dernek başkanı oyuncu Gamze Özçelik, fotoğrafçı Yavuz Atalay ile bazı gönüllüler yer aldı.

Sekiz günlük gezide Kamerun'un köylerini gezecek ekip, burada yerel halka kıyafet ve Kur'an-ı Kerim dağıtacak.

Yeni açılacak su kuyuları için keşif yapacak dernek üyeleri, Çad'a geçerek, yardım faaliyetlerini burada da sürdürecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 05:52 Kaynak: AA

İstanbul Atatürk Havalimanı, Çad, Kamerun, Güncel
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