Umudu tükendiği anda gelen böbrekle hayata tutundu - Son Dakika

Umudu tükendiği anda gelen böbrekle hayata tutundu

15.10.2020 09:03
Umudu tükendiği anda gelen böbrekle hayata tutundu, System.String[]

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, 8 yıldır diyaliz hastası olan Mesut İnce (49), umudunun tükendiği anda gelen böbrek ile yaşama sarıldı.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, 8 yıldır diyaliz hastası olan Mesut İnce (49), umudunun tükendiği anda gelen böbrek ile yaşama sarıldı.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Diyaliz Merkezi'nde 8 yıldır diyalize giren ve nakil olması gereken böbrek hastası Mesut İnce'nin beklediği müjdeli haber, memleketi Manavgat'tan geldi. Beyin ölümü gerçekleşen Mustafa Baldanoğlu'nun yakınları tarafından bağışlanan böbreği, 50 gün önce Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Organ Nakli Merkezi'nde Mesut İnce'ye nakledildi.

HAFTADA 3 GÜN DİYALİZE GİRİYORDU8 yılın sonunda, umudunu yitirdiği anda müjdeli haberi aldığını anlatan İnce, "En kötümser olduğum günlerde, 'koronavirüs günlerinde bağış olmaz' diyerek, umudumu kestiğim sırada nakille hayata tutundum" dedi.Haftanın 3 günü diyalize girdiği için hiçbir yere gidemediğini, koronavirüs nedeniyle de kendini korumaya aldığını ifade eden İnce, şöyle konuştu: "Manavgat'ta 1996 yılında aşırı yorgunluk, baş ağrısı, uykusuzluk şikayetiyle aile doktorumuza gidince böbrek hastalığım olduğunu öğrendim. Bu, sinsi bir hastalık. O tarihte Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne, Prof. Dr. Gülşen Yakupoğlu hocamıza yönlendirildim. Doktorum ile görüşüp muayene oldum. Hemen diyalize başlanması gerektiğini söyledi. Dört ay diyalize girdim. Doktorlarım her geçen gün, durumumun kritik düzeye geldiğini ve nakil olmam gerektiğini söyledi. 1997 yılı Şubat ayında, o tarihte 62 yaşında olan annem Gülsüm İnce bana bir böbreğini verdi. Annemin böbreği ile 15.5 yıl yaşadım ancak böbreğim iflas etti."BAĞIŞÇI ANNENİN BÖBREĞİ ATTITekrar diyalize girmeye başladığını aktaran İnce, "8 yıl diyalizle yaşadım. Kadavra sırasına yazıldım. 8 yıl sonra böbrek bulundu. 50 gün önce ikinci kez böbrek nakli oldum. Herkesi böbrek bağışına çağırıyorum. Umutsuz insanlara organ bağışlayıp, umut olsunlar. Organlarınızı bağışlayın cana can katın. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne ve doktorlarıma teşekkür ediyorum. Yaklaşık 24 yıldır hastalığımı takip ediyorlar. Onlara minnettarım. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.KORONAVİRÜS NAKİLLERİ ETKİLEDİAkdeniz Üniversitesi Hastanesi Organ Nakli Merkez Müdürü Prof. Dr. Bülent Aydınlı ise koronavirüs salgınının organ nakillerini ciddi boyutta olumsuz etkilediğini söyledi. Salgının başından itibaren acil nakiller dışında planlı nakilleri az ve kontrollü olarak yaptıklarını anlatan Prof. Dr. Aydınlı, "Bir grup hasta var, acil nakil olması gerekiyor. Bu hastamız da onlardan biriydi. Sekiz senedir diyalize giren bir hasta. Sonunda tüm diyaliz yollarını tükettikten sonra tek şansı böbrek nakliydi. Acil nakil olması gerekiyordu. Organ naklini hastanın yakınlarından ya da beyin ölümü gerçekleşen hastalardan alarak, yapabiliyoruz. Bu hastanın bu aşamada canlı donörü yoktu ve onun için de diyalizdeydi. Manavgat'ta beyin ölümü gerçekleşen bir hastanın böbreği sayesinde nakil yaptık. 50 gün önce yapılan nakil sonrasında hastamız kontrol için merkezimize geldi ve sağlıklı" diye konuştu.ORGAN BAĞIŞINDA BÜYÜK DÜŞÜŞ

Yeni tip koronavirüs pandemisinin organ bağışı üzerindeki etkilerini anlatan Organ Nakli Koordinatörü Nilgün Bilal de "Pandeminin bize en büyük negatif etkisi, organ bağışını azalttı. Bu dönemde dikkat çekilmesi gereken noktalardan biri oldu. Tüm dünyada kadavradan yapılan bağışlar neredeyse yok denecek kadar azaldı. Kalp, karaciğer ve acil böbrek bekleyenler şu an büyük sıkıntıya girmiş durumda. Hastamız şanslı, aylar sonra testleri uygun görüldü ve nakil sonrasında sağlığına kavuştu" dedi.


Umudu tükendiği anda gelen böbrekle hayata tutundu
Umudu tükendiği anda gelen böbrekle hayata tutundu

Akdeniz Üniversitesi, Beyin Ölümü, Manavgat, organ, Sağlık, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Umudu tükendiği anda gelen böbrekle hayata tutundu - Son Dakika

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