Umut Davası'nda Firari Sanık İçin İade Talebi

Haber: Esra TOKAT

(ANKARA) - Gazeteci Uğur Mumcu, Ahmet Taner Kışlalı, Muammer Aksoy ve Bahriye Üçok'un cinayetlerinin ele alındığı Umut davasında firari sanık Oğuz Demir'in Avustralya'da olma ihtimaline karşı iadesi için gerekli talebin yapılması konusunda Adalet Bakanlığı'na yazı yazılmasına karar verildi.

Gazeteci Uğur Mumcu, Ahmet Taner Kışlalı, Muammer Aksoy ve Bahriye Üçok'un cinayetlerinin ele alındığı Umut davası görülmeye devam edildi. Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada Mumcu'nun kızı Özge Mumcu Aybars ve avukatı hazır bulundu.

Duruşmada Mumcu ailesinin avukatı, sanık Demir adına kayıtlı bir aracın bulunduğunu belirterek bu araca ilişkin araştırma yapılmasını talep etti. Ayrıca Demir ve ailesinin Avustralya'da bulunduğuna dair bilgiler olduğunu ifade eden avukat, sanığın iadesi için gerekli işlemlerin başlatılmasını istedi.

Beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, Demir adına kayıtlı olduğu belirtilen aracın ilk tescil tarihinden itibaren trafikte gördüğü işlemlerin niteliğinin araştırılması için Emniyet Genel Müdürlüğüne yazı yazılmasına karar verdi. Mahkeme, sanığın Avustralya'da bulunma ihtimali dikkate alınarak iadesi için gerekli talebin yapılması amacıyla Adalet Bakanlığına da yazı yazılmasını kararlaştırdı.

Ayrıca Demir'in ailesinin Türkiye'ye giriş yapıp yapmadığının tespiti için ilgili kurumlara müzekkere yazılmasına hükmedildi. Duruşma, 14 Temmuz tarihine ertelendi.