Umut Eker kaç yaşında, nereli? Doya Doya Moda Umut Eker sevgilisi kim? - Son Dakika

TV8 ekranlarında yayınlanan Doya Doya Moda yarışmasında jüri üyeliği yapan Umut Eker evli mi? Umut Eker sevgilisi kim? Umut Eker instagram! Umut Eker kim, kaç yaşında?

UMUT EKER KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Umut Eker, 1983 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Umut Eker model ve stil danışmanı olan Umut Eker daha önceden Bu Tarz Benim yarışmasında jüri üyeliği yaptı. Bu sırada manken Didem Soydan tarafından fark edilerek çalışma alanını değiştirdi. Umut Eker, 1983 yılında dünyaya geldi. Babası finans uzmanıydı. Umut Eker, babasının isteği ve ısrarı ile açıköğretimde bankacılık ve sigortacılık eğitimi almaya başladı ancak bitiremeden yarıda bıraktı. Tarkan, Ziynet Sali, Beyazıt Öztürk, Bengü, Emre Altuğ, Gülçin Ergül gibi ünlülere stil danışmanlığı yaptı.

UMUT EKER SEVGİLİSİ KİM?

STİL danışmanı Umut Eker evli değildir. Yıllardır birlikte olduğu Simay Bülbül'den sonra Naz Elmas ve Gonca Vuslateri'yle de aşk yaşayan ünlü model, manken Didem Soydan'ın çok yakın arkadaşı ve kendisinin stil danışmanlığını yapıyor.