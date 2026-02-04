Umut Hakkında Uzlaşma Sağlandı - Son Dakika
Umut Hakkında Uzlaşma Sağlandı

04.02.2026 17:46
MHP ve CHP, umut hakkı konusunda anlaşma sağladı; rapor önümüzdeki hafta paylaşılacak.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, "Umut hakkı konusunda komisyona katılan tüm siyasi partilerle uzlaştık, raporda olacak" dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ve CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu toplantısının ardından

açıklama yaptı. Yıldız, verimli bir çalışma yaptıklarını söyleyerek, "Sona geldik. Önümüzdeki hafta inşallah meseleyi bitiririz. Uyum içindeyiz. Başlıkları, maddeleri önümüzdeki hafta paylaşırız. Tam mutabakat var" ifadelerini kullandı.

"Umut hakkında uzlaşı olup olmadığı" sorusu üzerine Yıldız, umut hakkı konusunda komisyona katılan tüm siyasi partilerle uzlaştıklarını ve raporda olacağını söyledi. Yıldız, "Umut hakkı konusunda uzlaştık, problem yok. Zaten Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına uyulduğu zaman kararlar umut hakkından bahsediyor. Bakın bizim bu raporda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına uyma tavsiye edilecek raporda. Onun içinde umut hakkı da var. Şu da var mı bu da var mı ayrıntı tek tek onları anlatmamız zor ancak aramızda ciddi bir görüş ayrılığı yok. Çocukların geleceği, birliğimiz, bütünlüğümüz için endişelerde anlaşıyoruz" diye konuştu.

Yıldız, tüm sorulara cevap veremediklerini söyleyerek, "Önümüzdeki hafta biter. Tüm sorduğunuz soruların tüm cevaplarını bulursunuz" şeklinde konuştu.

Yasal düzenleme konusundaki soru üzerine Yıldız, "Çerçeve metinleri Meclise gönderdikten sonra artık o Meclisin işi. Biliyorsunuz kanun teklifinde milletvekilleri hazırlar, imzaya açar. Gönlümüz bütün grupların imzalaması yönünde, çünkü bu milli bir mesele. 40 yıllık bir mesele ortadan kalkıyor. Terörsüz Türkiye sağlarken bu arada terörsüz bölgede inşallah ağır ağır oluşmaya başladı. Süreç çok başarılı. 16 ayda aldığımız yol çok önemli bir yol, çok da değerli bir yol" ifadelerini kullandı.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ise, tam mutabakatın olmadığını belirterek, "Tam mutabakat olmasa da mutabakata varacağız" şeklinde konuştu.

Emir, hiçbir somut konu üzerinde görüş ifade etmenin olanaklı olmadığını kaydederek, "Bir bütün olarak kamuoyunun bildiği ve komisyonun gündeminde olan hemen hemen her konuda görüşüyoruz. Uyum içindeyiz, yaklaşıyoruz birbirimize. Bu çerçeve raporu yazılınca sizlerle paylaşacağız" diye konuştu.

Oylama konusunda Emir, "Gelecek tabii. Hem biz çalışacağız hem de komisyon çalışacak. Zaman herhalde yaklaşıyor" diye konuştu.

Yıldız ise oylamanın gelecek hafta yapılacağını söyledi. - ANKARA

