Umut isimli köpek özel tasarlanan ortopedik yürüteçle hayata tutunuyor - Son Dakika

Umut isimli köpek özel tasarlanan ortopedik yürüteçle hayata tutunuyor

20.10.2020 12:41

- Umut isimli köpek özel tasarlanan ortopedik yürüteçle hayata tutunuyor Geçirdiği trafik kazası sonrası arka ayaklarını kullanmaz hale gelen Umut isimli köpek, Esenyurt Belediyesi'nin özel olarak tasarladığı ortopedik yürüteçle hayata tutunuyor.

- Umut isimli köpek özel tasarlanan ortopedik yürüteçle hayata tutunuyor

İSTANBUL - Geçirdiği trafik kazası sonrası arka ayaklarını kullanmaz hale gelen Umut isimli köpek, Esenyurt Belediyesi'nin özel olarak tasarladığı ortopedik yürüteçle hayata tutunuyor.

Esenyurt Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, geçirdiği trafik kazası sonrası arka ayaklarını kullanamayan Umut köpek için seferber oldu. Kaza sonrası Esenyurt Belediyesi Modern Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirilen köpeğe, veteriner hekimler tarafından ilk acil müdahale yapıldı. Kaza nedeniyle arka ayakları felçli kalan köpeğin, ön ayak kaslarının da zarar görmemesi için özel olarak tasarlanan ortopedik yürüteçle, her gün düzenli olarak fizik tedavi yapılmaya başlandı.

"Her gün düzenli olarak egzersiz yaptırıyoruz"

Umut köpeğin ön ayak kaslarının da zarar görmemesi için her gün düzenli olarak egzersiz yaptıklarını söyleyen Esenyurt Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Veteriner Teknikeri Döndü Torun, "Köpeğimiz dört hafta önce trafik kazalı geldi. Çektiğimiz röntgen filminde arka ayaklarının felçli olduğunu gördük. Bununla ilgili fakülteden hocalarımız geldi, gerekli tetkikleri yaptılar. Maalesef ameliyat olamayacağını söylediler. Bizlerde dört haftadır düzenli olarak egzersizlerini yapıyoruz. Ön kaslarının zarar görmemesi için günde 45 dakika boyunca yürüteçle egzersiz yaptırıyoruz. Arka ayaklarını kullanamadığı için yeme içmede de biraz sıkıntılarımız oluyor. O yüzden düzenli olarak beslenmesine dikkat ediyoruz" dedi.

Umut isimli köpek özel tasarlanan ortopedik yürüteçle hayata tutunuyor
Umut isimli köpek özel tasarlanan ortopedik yürüteçle hayata tutunuyor
Umut isimli köpek özel tasarlanan ortopedik yürüteçle hayata tutunuyor
Umut isimli köpek özel tasarlanan ortopedik yürüteçle hayata tutunuyor
Umut isimli köpek özel tasarlanan ortopedik yürüteçle hayata tutunuyor

Esenyurt Belediyesi, Trafik Kazaları, Veteriner, Köpek, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Umut isimli köpek özel tasarlanan ortopedik yürüteçle hayata tutunuyor - Son Dakika

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