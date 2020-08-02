Umut Kervanı Çınar'da kurban eti dağıttı - Son Dakika

Umut Kervanı Vakfı, Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde ihtiyaç sahibi 600 aileye kurban eti dağıttı.

Kovid-19 tedbirlerine uygun şekilde dağıtım yapan vakıf gönüllülerinden oluşan ekipler, mahalle mahalle gezerek önceden tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelere kurban eti ulaştırdı.

Umut Kervanı Çınar temsilcisi Vedat Aydın, her sene olduğu gibi bu sene de Kurban Bayramı'nın ikinci günü kurbanları kestiklerini söyledi.

Vatandaşların, hayır sahiplerinin desteğiyle kurban etlerini ihtiyaç sahibi aileleri dağıttıklarını aktaran Aydın, bu yıl Çınar'da 600 aileye kurban eti ulaştırdık." dedi.