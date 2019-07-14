Son Dakika Haberleri: Umut Meraş Fransa ve İspanya takımlarının radarına girdi
Son Dakika Güncel Haber

Umut Meraş Fransa ve İspanya takımlarının radarına girdi

4 saat önce

Bursaspor'un genç savunmacısı Umut Meraş'ı, Beşiktaş'ın ardından Fransa ve İspanya ekipleri de takibe aldı.

Umut Meraş Fransa ve İspanya takımlarının radarına girdi, System.String[]
Bursaspor'un genç savunmacısı Umut Meraş'ı, Beşiktaş'ın ardından Fransa ve İspanya ekipleri de takibe aldı. Yeşil-beyazlı forma ile yıldızı parlayan 23 yaşındaki savunma oyuncusu Umut Meraş için Beşiktaş'ın 7 milyonluk teklifinin ardından Fransa'dan Lille ve Reims, İspanya'dan ise Villarreal kulüpleri de futbolcuyu takibe aldı. Son günlerde Beşiktaş'a transferi konuşulan genç savunmacı Umut Meraş için Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille kulübü oyuncu izleme şefi Admar Lopez, Bursaspor Sportif Direktörü Selçuk Erdoğan'dan bilgi aldı. 23 yaşındaki futbolcunun kişisel gelişimi izlenerek Lille'nin Bursaspor'a teklif sunması bekleniyor. İspanya La Liga ekiplerinden Villarreal, 31 yaşındaki sol bek oyuncusu Jaume Costa ile yollarını ayırmayı planlarken, yerine Umut Meraş'ı kadrosuna katmak istiyor Genç oyuncu için nabız yoklayan İspanyol yöneticiler, Valladolid'e gitmesi beklenen Costa ile yolların ayrılması halinde Bursaspor'a teklif verecek. Fransa Ligue 1 ekibi Reims kulübü de, Umut Meraş için kulübe resmi teklifini sundu. Transfer görüşmelerini yürüten Sportif Direktör Selçuk Erdoğan'ın, bir yandan da Başkan Mesut Mestan ve Umut Meraş ile ortak hareket ettiği belirtilirken, futbolcunun kulübe önemli bir bonservis bedeli kazandırarak takımdan ayrılması bekleniyor.
(İHA)
14.07.2019 12: 48: 52 TSI NNNN
Bursaspor, İspanya, Fransa, Genç, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 12:55 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Umut Meraş'ı Beşiktaş, Villarreal, Lille ve Reims transfer etmek istiyor Son Dakika! Yolcu minibüsü uçuruma yuvarlandı, ölü ve yaralılar var PKK'lı teröristlerin Hakkari'deki saldırısında yaralanan uzman çavuş kurtarılamadı Bakan Bekir Pakdemirli, denizlerdeki kirliliğe dikkat çekmek için dalış yaptı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.7.2019 17:02:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Umut Meraş Fransa ve İspanya takımlarının radarına girdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]