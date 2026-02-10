Umut Sıbıç Son Yolculuğuna Uğurlandı

ZONGULDAK'TA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Sakarya'nın Hendek ilçesinde evinde tabancasını temizlediği sırada kazara kendini vurarak hayatını kaybeden polis memuru Umut Sıbıç'ın cenazesi (36), Hendek İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen törenin ardından memleketi Zonguldak'a getirildi. İkindi vakti Uzunmehmet Camisi'nde Sıbıç için cenaze töreni düzenlendi. Törene; Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem, İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen, AK Parti İl Başkanı Mustafa Çağlayan, Kilimli Belediye Başkanı Kamil Altun katıldı. Sıbıç, Uzun Mehmet Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından İnağzı Mezarlığı'na defnedildi.
Öznur GÜNEŞ/ZONGULDAK,
