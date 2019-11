Trabzon spor Teknik Direktörü Ünal Karaman, "Gücümüzün yettiği zaman maddi durumumuz el verdiği süre içerisinde camiayı en iyi şekilde temsil edeceğiz. Sakın ola ki şu hisse kapılmayın; biz olağan üstü takımımız, mükemmel takımız, eksiğimiz yok, uçarız, kaçarız. Arkadaşlar değil. Ben bu takımın en yetkililerinden biri olarak konuşuyorum ayaklarımız yere basacak. Bizim her maçımız final. Ciddi bir imtihandan geçiyoruz" dedi.



Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu 5. hafta karşılaşmasında yarın İspanyol ekibi Getafe ile karşı karşıya gelecek. Maç öncesi Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman ve Trabzonspor'un genç kalecisi Erce Kardeşler basın toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan Ünal Karaman, güçlü bir rakibe karşı oynayacaklarını belirterek, "Bu organizasyonlar oynanacak. Biz bu organizasyonları oynayalım diye geçen sene bu mücadelenin içerisinde olduk. Kaç yıldır Avrupa mecrasından uzak olan Trabzonspor tekrar yaşadığı bazı sorunlara rağmen oyuncularımızın ve camiamızın dik duruşu sayesinde bu imkanı yakalayıp bu imkanı kendi içerisinde fırsata çevirme durumuyla karşılaştı. Bundan bir rahatsızlığımız yok ama tabi ki Avrupa kupalarına başlarken bizden daha üst sırada ve üst puandaki rakiplerle eşleşmemiz ve yaşadığımız bazı lig başlangıcı ve ligde devam eden süreçteki zorlukları sizlerde biliyorsunuz. Onlar da dikkate alındığı taktirde belki ülkemizin, camiamızın bizden beklediği sonuç elde edilemedi, istediğimiz başarıya ulaşamadık ama şartlar ne olursa olsun temsil noktasında elimizden gelen bütün çabayı ve gayreti gösterdik. Oynayan, oynamayan bütün oyuncularım hep anı yaşayarak bizlere ortak oldular. Dolayısıyla bu konuda önce milletimizden sonra camiamızdan özür diliyoruz ama bu bir süreçtir. Birkaç yıl devam eden bir Avrupa süreci sonrasında puanlarımızın yükseldiği anda bizde daha farklı rakiplerle daha iyi temsil noktası içerisinde olayın içerisinde aktif bulanacağız. Tabi güçlü bir rakibe karşı oynayacağız. İspanya liginde gerçekten oyun anlamında baktığınızda ne yaptığını bilen, futbol doğruları içerisinde mücadele eden ve kadro derinliği olan bir rakibe karşı oynayacağız. Yine işimizin zor olduğunu biliyoruz ama bizim gayretimiz hangi oyuncu grubuyla çıkarsak çıkalım gayretimiz samimi olacak. Umuyoruz ki temsilde hata yapmayalım ve bizleri zor duruma düşürecek bir oyun ve sonuçla taraflarımızı üzgün bir şekilde evine göndermeyelim. Bütün çabamız, gayretimiz bunun için olacak. Oyuncularıma güveniyorum" dedi.



"Oynayacağımız hiçbir rakipten korkmayız"



Avrupa ligine en zayıf torbadaki takım olarak katıldıklarını dile getiren Karaman, "Oynayacağımız hiçbir rakipten korkmayız. Bizim en büyük korkumuz en büyük yarışımız kendimizle. Bunu bu şekilde aşmaya gayret gösteririz. Yine ben ve benim tesirim altındaki grup için söylüyorum haddimizi biliriz. Biz Avrupa ligine katıldık diye kendimi Kaf Dağı'nda görmeyeceğiz. Evet biz Avrupa Ligi'ne katıldık ama en zayıf torbadaki takım olarak katıldık. Dolayısıyla bizden güçlü Avrupa geçmişi olan ve Avrupa'ya Şampiyonlar Ligi de dahil olmak üzere alışkanlık haline getirmiş olan takımların grubuydu. Getafe farklı görebilirsin ama onda da lig ve puantaj hesabı dikkate alınarak böyle bir değerlendirme yapılabilir. Korku, yılgınlık yok ama reel bir şekilde haddi bilerek durum değerlendirmesi var. Eğer biz uzun yıllar Avrupa'ya takılma alışkanlığını camiaya alışkanlık olarak kazandırabilirsek belki daha üst torbalardan kuraya katılıp bizden daha güçsüz diyebileceğimiz takımları grubumuzda dahil edip daha farklı başarılar elde edebiliriz. Onun için adım atmak gerekiyor. Buralarda adımı en iyi şekilde atacaksınız ki, sorunsuz bir şekilde bu yolda ilerleyebilirsiniz" şeklinde konuştu.



"İmtihanımızın farkındayız"



Lisanslı olan her oyuncunun Trabzonspor formasını her kategoride giymeye aday bir oyuncu olduğunu kaydeden Karaman, "Dolayısıyla yine harman yapacağımız bir müsabaka olacak. Her kriz ortamı kendi içerisinde nasıl fırsat saklıyor diyorsak birçok oyuncumuz açısından da bu tarz müsabakalar olgunlaşmaları açısından fırsat olacak. Bu şekilde tecrübe edecekler. Mevlana'nın güzel bir sözü var; zor olacak diyor. Zor olacak tabi ki bu imtihan olsun. Evet biz imtihanımızın farkındayız, gideceğimiz mesafenin oyunla beraber alacağımız sonucun anlık başarılarla bizi farklı noktaya koymasına müsaade etmeyeceğiz. Her daim gelişmeye devam edeceğiz. Her daim öğrenmeye devam edeceğiz. Hiçbir zaman için bir maçı diğer maçtan farklı düşünmeyeceğiz. Onun için genç oyuncularda forma şansı bulacak ki burada en büyük görev taraftarımıza düşüyor. Biz bu kardeşlerimize güvenip saha içerisinde formamızı ve bizleri temsil noktası içerisinde sahaya sürerken bunları destekçisi sadece ben ve benim ekibim olmamalı. Bütün camia desteklemeli ki, bu kardeşlerimiz geleceğe daha emin adımlarla beraber yürüyebilsinler. Onların bizden alacağı moral ve güç elbette yetecektir. Bu konuda bir direniş ortaya koyacaklardır. Ama eğer acı, sıkıntı ve zorluk varsa bunları camiamız biraz daha ciddi bir şekilde bizler kadar paylaşırsa o oyuncularımız üzerinde yükü ve sıkıntıyı biraz daha hafifletmiş oluruz. Onları daha moralli bir şekilde sahanın içerisinde tutmuş oluruz. Bu anlamda yarın taraftarımıza büyük bir görev düşüyor" diye konuştu.



"Onazi'nin 11. ayı doldu"



Sakat oyuncular ve genç futbolcularla ilgili sorulan soru üzerine Karaman, "Genç kardeşlerimizden bahsedeyim; tabi bunların yetenekleri var ki, bu camia içerisindeler. Bu yetenekleri var ki, bizden forma şansı buluyorlar. İnşallah önce Türk futboluna daha sonra bizi temsil noktası içerisinde Avrupa'nın köklü kulüplerinde bizleri temsil edecekler. Ondan da son derece mutluluk duyarız. Onazi'nin 11. ayı doldu. Neredeyse seneyi bulacak. Epeyce uzun bir süre. Sturridge'in uzun bir dönemdir antrenman yapmayıp bizden ayrı bireysel çalıştığı noktalar var. Biz sağlık için spor yapmıyoruz. Dolayısıyla bireyin sağlıklı olması tek başına sahanın içerisinde olması içinde yeterli değil. Belli bir direncin, belli bir kuvvetin kazanımı da ha deyince kolay olmayacak çünkü biz yapmış olduğumuz hiçbir antrenmanı oyunculara kişisel gelişim olarak bir şey katmadığı taktirde yapmıyoruz. Bizim antrenmanlarımız maç temposunda maç ciddiyetinde maç disiplininde geçer. Onun için bütün oyuncularımız olabildiğince hazır olmaya gayret gösterir ki bizim kas sorunlarından daha ziyade darbeye bağlı sakatlıklarımız söz konusu. O da işin ciddiyeti ve disipliniyle alakalı. Genç kardeşlerimizin üst düzey mücadele ve forma savaşı var. Biz buna olabildiğince saygı duyuyoruz. Biz saygı duyduğumuz kadar takımın tecrübeli ağabeyleri bunu saygıyla ve anlayışla karşılıyorlar. Bunun önüne geçemiyoruz. Bazen olacak ile öleceğe çare bulunmaz diye bizim bu sorunu yaşamamız gerekiyormuş bununla imtihan olmamız gerekiyormuş bunu yaşadık. Şimdi geleceğe daha güzel bakma noktasında devre arasında her profesyonel kulüp oyuncu da gönderebilir oyuncu da alabilir. En doğal hakkıdır. Bununla ilgili profesyoneller çalışırlar. İlgilenmesi gerekenler insanları konuyla ilgili bilgilendirirler. Bir bilgi harmanından sonra ortaya Trabzonspor gerçeğiyle örtüşecek mekanizma işleyişe geçer ve gerekli durumlarla gerekli hamleler yapılır. Devre arasına epey zaman var oynayacağımız müsabakalar var. Oyuncularımızın hem antrenman performansları hem müsabaka performansları hem de takımımızın bulunduğu ortam içerisindeki fiziksel gerçek bazı kararlara bizi itebilir. Bu kararlar zaman içerisinde alındığı zaman sizlerle paylaşılır" ifadelerini kullandı.



"Ayaklarımız yere basacak"



"Tipik bir Anadolu takımı gibi bizim var olan gücümüz mücadelemiz" diyen Karaman, "Zaman zaman medyada yer alıyor farklı yerlerde. Arkadaşlarımız bilgi olarak söylüyorlar Ünal hoca şunu istedi, şu geldi gidiyor. Bu tarz şeyler doğru şeyler değil. Burada bir paylaşım varsa bundan emin olun ki bunlar sizin duyacağınız paylaşımlar olmaz. Daha önce geldiğim ilk basın toplantısında da söylemiştim. Sadece bizim kulübümüzün problemi değil bu problem. Bütün kulüplerin özellikle yabancı oyuncu transferlerinde buradan gidecek olan her türlü para bizim paramız yani ülkemizin parası. Sizin farklı noktalar içerisinde farklı oyuncu isimleri telaffuz etmeniz ancak bu işin ekmeğini yiyebilecek, kaymağını yiyebilecek bazı kişileri sevindirir. Burada şu gerçek var ki; bu camia bizlerin olduğu nokta içerisinde yönetimlerin olduğu nokta içerisinde emin ellerde. Gücümüzün yettiği zaman maddi durumumuz el verdiği süre içerisinde camiayı en iyi şekilde temsil edeceğiz. Sakın ola ki şu hisse kapılmayın; biz olağan üstü takımımız, mükemmel takımız, eksiğimiz yok, uçarız, kaçarız. Arkadaşlar değil. Ben bu takımın en yetkililerinden biri olarak konuşuyorum ayaklarımız yere basacak. Bizim her maçımız final. Ciddi bir imtihandan geçiyoruz. O imtihana çıkarken biz oyuncularımızı bildikleriyle bırakmıyoruz. Çok ağır antrenmanlardan geçiriyoruz. Tipik bir Anadolu takımı gibi bizim var olan gücümüz mücadelemiz. Biz bunu etmezsek altta kalırız. Onun gayreti onun çabası içerisindeyiz. Buradan taraftarımıza da sesleniyorum. Ayakları yere bassın insanlar. Bizleri farklı notaların içerisine itmesinler. Sonraki hayal kırıklığımız çok farklı olur. Onun için lütfen yetkililerden bir tanesi olarak ben söylüyorum. Benim oyuncularım aslan gibi. Her geçen gün kendilerini geliştirmeye gayret gösteriyorlar. Her gün gelişmek, güçlenmek için çaba sarf ediyorlar bu bizi bir noktaya taşıyor. Taşıdığımız noktaya teşekkürlerini, minnetlerini sunsunlar bizi yalnız bırakmasınlar. Acıda da, sevinçte de" dedi.



Erce Kardeşler: "Karnaval havasında güzel bir maç geçsin"



Forma şansı bulan Trabzonspor'un genç kalecisi Erce Kardeşler, ilk basın toplantısı olduğu için heyecanlı olduğunu belirterek, "Yarın bizim için önemli bir maç. Ne olursa olsun hiçbir iddiamız olmasa da veya lider de olsak Trabzonspor sahaya kazanmak için çıkar. Hocamın da bize her zaman söylediği gibi bizim yarışımız her zaman kendimizle. Rakibin konumu, durumu veya hangi rakip olduğu ne kadar güçlü olduğu bizim için önemli değil. Biz kendimizle ne kadar iyi yarışırsak o kadar kendimizi daha üst seviyeye çıkartabiliriz. Daha çok rotasyon oyuncuları için bu tarz maçlar çok önemli. Hocam sağ olsun bu tarz maçlarda bizi değerlendirdi. Bizde onun yüzünü kara çıkartmamak için elimizden geleni yaptık. Her zaman etmeye devam edeceğiz. Herkes bizlere bu tarz zorlu maçlarda şans vermez. Yarın hem izlemesi hem oynaması güzel bir maç olur. Umuyorum ki hafta içi olmasına rağmen taraftarımız bizi destekler. Bu sene için evimizde UEFA Avrupa Ligi'ndeki son maçımız. Karnaval havasında güzel bir maç geçsin. İnşallah kazanıp evimize mutlu bir şekilde döneriz" açıklamasında bulundu.



"İnşallah Trabzonspor formasını uzun yıllar giyerim"



Kaleci Ece Kardeşler, Trabzonspor'da olmaktan son derece mutlu ve gururlu olduğunu belirterek uzun yıllar bordo mavili formayı giymek istediğini söyledi. Trabzonspor'a uyum sürecinin çok hızlı olmasını Abdulkadir Parmak'a bağlayan Kardeşler, "Futbolda heyecan asla bitmez. Heyecanın bittiği yerde başarısızlıklar başlar. Ben de her maç, Altınordu'da da oynarken her maça ayrı bir heyecanla hazırlanıyorum. Bir kulübün parçası iseniz takım arkadaşlarınıza destek vermek zorundasınız. Çünkü siz bir ailesiniz. Bu ailenin bir parçası olmak istiyorsanız her zaman oynayamazsınız her zaman iyi olamazsınız bu zamanlarda mutlaka takım arkadaşlarınızı desteklemek zorundasınız. Ben bu takıma uyum sürecim Abdulkadir Parmak sayesinde çok hızlı oldu. Hocalarım ve takım arkadaşlarım aynı zamanda Uğurcan ve Arda ile inanılmaz arkadaşlığımız oldu çok kısa geçmiş olmasına rağmen. Bu kulüpte inanılmaz mutlu ve huzurluyum diyebilirim. Gerçekten yeni ailem burası oldu. İzinlerde Bursa'ya gitmek bile istemiyorum. Sürekli arkadaşlarımızla yaylalara çıkıyoruz. Trabzon'un doğal güzellikleri çok güzel. Benim için çok güzel bir başlangıç oldu bu kulüp adına. İki tane resmi maçım da oldu, inşallah devamı da gelir. Taraftarımız da beni sahiplendi bana destek verdi onlara çok teşekkür ediyorum. İnşallah Trabzonspor formasını uzun yıllar giyerim. Bu güzel ailenin bir parçası olmak dolayı da gururlu olduğumu söylemek isterim" diye konuştu.



Hazırlıklar tamam



Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nun 5. haftasında yarın Getafe ile evinde yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.



Bordo-mavililer, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık tutulan bir antrenman gerçekleştirdi. Teknik Direktör Ünal Karaman yönetiminde koşuyla başlayan idmanda taktik ağırlıklı çalışıldı. Antrenmana salonda çalışan Sturridge katılmazken, Novak ise takımdan ayrı düz koşu yaptı. - TRABZON