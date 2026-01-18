Ünal Üstel'den Rum Bakan'a Tepki

KUZEY Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, "Gerçeklerden kaçmak yerine, Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğini kabul eden, saygılı ve samimi bir dili benimseyin. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti, Türkiye Cumhuriyeti ile tam bir uyum içinde, halkımızın haklarını ve devletimizin egemenliğini kararlılıkla savunmaya devam edecektir" dedi.

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Rum Dışişleri Bakanı'nın Türkiye Cumhuriyeti'ni hedef alan ifadelerine tepki gösterdi. Başbakan Üstel, yaptığı yazılı açıklamada, "Rum Dışişleri Bakanı'nın Avrupa Komisyonu üyeleri önünde sarf ettiği, Türkiye Cumhuriyeti'ni 'işgalci' olarak nitelendiren ifadeler; tarihi gerçekleri çarpıtan, uluslararası hukuku yok sayan ve siyasi provokasyondan ibaret söylemlerdir. Rum tarafının yıllardır sürdürdüğü bu tek yanlı ve mesnetsiz dil, Kıbrıs meselesinin çözümüne hiçbir katkı sağlamadığı gibi, adadaki fiili ve hukuki gerçekleri inkar etmeye yönelik başarısız bir algı operasyonunun devamıdır. Açık ve nettir. Türkiye Cumhuriyeti, 1960 Garanti Antlaşmaları'ndan doğan hak ve yükümlülükleri çerçevesinde Kıbrıs Türk halkının güvenliği için adadadır. Bu varlık bir 'işgal' değil; Kıbrıs Türk halkının varlığını, can güvenliğini ve siyasi eşitliğini teminat altına alan meşru ve hukuki bir garantörlük görevidir" ifadelerine yer verdi.

'ÇÖZÜM DEĞİL, ÇÖZÜMSÜZLÜK ÜRETMEKTEDİR'

KKTC halkını müsterih olmaya çağıran Üstel, "Devletimizin hak ve çıkarları, Türkiye Cumhuriyeti ile tam bir uyum ve kararlılık içinde korunmakta; halkımızın güvenliği ve egemenliği hiçbir koşulda pazarlık konusu yapılmamaktadır. Rum Dışişleri Bakanı Konstandinos Kombos dile getirdiği iddialar; 1963–1974 yılları arasında Kıbrıs Türk halkına yönelik saldırıları, zorla dışlanmayı ve yaşanan insanlık dramlarını bilinçli biçimde yok saymaktadır. Tarihi çarpıtarak siyaset üretme çabası, ne uluslararası kamuoyunda karşılık bulur ne de Kıbrıs Türk halkının iradesini gölgeleyebilir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak bir kez daha vurguluyorum. İki devletli çözüm, adadaki mevcut gerçeklere dayanan tek gerçekçi ve sürdürülebilir çözüm modelidir. Rum tarafının hala çökmüş federasyon tezlerine sarılarak Türkiye Cumhuriyeti'ni hedef alan dili, çözüm değil çözümsüzlük üretmektedir. Bu noktada, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ortaya konan kararlı duruş, Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğini ve devlet iradesini savunan güçlü bir iradenin ifadesidir. Çağrımız nettir. Gerçeklerden kaçmak yerine, Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğini kabul eden, saygılı ve samimi bir dili benimseyin. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti, Türkiye Cumhuriyeti ile tam bir uyum içinde, halkımızın haklarını ve devletimizin egemenliğini kararlılıkla savunmaya devam edecektir" dedi.