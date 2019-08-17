Uncharted Filmi

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Konsol oyunlarının Indiana Jones'u sayılan Nathan Drake'in hikayesini anlatan 'Uncharted: Drake's Fortune'ın başrolünde 'Dövüşçü' Tom Holland olacak. Filmde Nathan Drake rolünü oynayacak olan Tom Holland'ın yanı sıra Bryan Cranston da filmde rol alıyor.
Yönetmen: Dan Trachtenberg Senaryo:Joe Carnahan, Rafe Judkins Oyuncular: Tom Holland, Bryan Cranston Filmin Türü: Aksiyon Orijinal Adı: Uncharted Yapımcı Firma: Atlas Entertainment Yapım Yılı: 2020 Yapım Ülkesi: ABD Orijinal Dili: İngilizce Dağıtıcı Firma:Warner Bros Turkey Vizyon Tarihi: 25.12.2020
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17.8.2019 09:54:31. #1.12#
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