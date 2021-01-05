UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki Beypazarı'nda tarihte yolculuk yapma imkanı - Son Dakika

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki Beypazarı'nda tarihte yolculuk yapma imkanı

05.01.2021 17:55
UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki Beypazarı'nda tarihte yolculuk yapma imkanı, System.String[]

Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Beypazarı'nın ziyaretçilerine tarihte yolculuk yapma imkanı sunduğunu söyledi.

Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Beypazarı'nın ziyaretçilerine tarihte yolculuk yapma imkanı sunduğunu söyledi.

Kaplan, ilçenin bünyesinde çok sayıda tarihi eseri, hanları ve hamamları barındırdığını kaydetti.

Göreve gelmelerinin akabinde ilçenin, barındırdığı tarihi eserleri, konakları ve diğer bazı önemli mekanlarıyla UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınması için çok çaba gösterdiklerini anlatan Kaplan, 2020 yılının bu gelişmenin yaşanması açısından önemli olduğunu ifade etti.

Kaplan, bu gelişmenin ilçeye ilgiyi artırdığını aktararak, "Bu anlamda yabancı turist sayısının da artması bekleniyor. Beypazarı gerçekten görülmeğe değer ilçeler arasında bulunuyor." dedi.

UNESCO Dünya Mirası, Tuncer Kaplan, Beypazarı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki Beypazarı'nda tarihte yolculuk yapma imkanı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Tartıştığı kardeşi ve yengesini öldürdükten sonra polise teslim oldu Evinde 3.5 metrelik dev pitonu gören kişi şoka girdi Altının kilogramı 463 bin liraya yükseldi Son Dakika! Bakan Akar'dan Yunanistan'a 'sorunları çözelim' mesajı: Görüşmelerden yanayız Prim borcu nedeniyle emekli olamayanlar için büyük fırsat! Hayalleri krediyle gerçek olacak Evine çatıdan girmeye çalışan doğrama ustası, halat kopunca öldü Fatih Altaylı'dan Boğaziçi Üniversitesi'nin kapısına asılan kelepçeyle ilgili çağrı: Takanı bulun ve cezalandırın Eşini ve en yakın arkadaşını öldüren zanlı: Amacım ikisini de ayağından vurup ailelerinin kapısına atmaktı
Galatasaray, Konyaspor'a konuk oluyor! Sarı kırmızılıların 11'i belli oldu Galatasaray, Konyaspor'a konuk oluyor! Sarı kırmızılıların 11'i belli oldu         
17:55
Prof. Bulu, Boğaziçi Üniversitesi kapısına kelepçe takılmasıyla ilgili konuştu: Kapı kırıkmış, tutturmak için takmışlar Prof. Bulu, Boğaziçi Üniversitesi kapısına kelepçe takılmasıyla ilgili konuştu: Kapı kırıkmış, tutturmak için takmışlar         
17:38
Milli Piyango özel yılbaşı çekilişinde 25 milyon TL ikramiye kazanan talihli çekini teslim aldı Milli Piyango özel yılbaşı çekilişinde 25 milyon TL ikramiye kazanan talihli çekini teslim aldı         
17:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Bahçeli arasında samimi diyalog: Rahmetle geldik Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Bahçeli arasında samimi diyalog: Rahmetle geldik         
17:01
Formula 1 pilotu Verstappen, Kvyat'ın eski sevgilisi Kelly Piquet ile aşk yaşıyor Formula 1 pilotu Verstappen, Kvyat'ın eski sevgilisi Kelly Piquet ile aşk yaşıyor         
16:42
Tıraş sırasında bekleyen gence kabusu yaşattılar! 18 bin lirası ve şahsi eşyaları gasp edildi Tıraş sırasında bekleyen gence kabusu yaşattılar! 18 bin lirası ve şahsi eşyaları gasp edildi         
16:24
Oyuncu Jessie Cave'in 3 aylık bebeği koronavirüse yakalandı Oyuncu Jessie Cave'in 3 aylık bebeği koronavirüse yakalandı         
15:55
Motosikletiyle göle dönen yola düşen kuryenin yardımına iki polis yetişti Motosikletiyle göle dönen yola düşen kuryenin yardımına iki polis yetişti         
15:42
Mehmet Demirkol'dan Rıdvan Dilmen'e çok sert eleştiri: 2 sezon top oynadın, sen kimsin? Mehmet Demirkol'dan Rıdvan Dilmen'e çok sert eleştiri: 2 sezon top oynadın, sen kimsin?         
13:45
Ukraynalı Kristina son mesajını evli sevgilisine yollamış: Ben ölürsem aileme bakar mısın? Ukraynalı Kristina son mesajını evli sevgilisine yollamış: Ben ölürsem aileme bakar mısın?         
13:09
Kırşehir'deki vahşette yürek burkan sözler: Oğluma 'sakın gitme' dedim, beni dinlemedi Kırşehir'deki vahşette yürek burkan sözler: Oğluma 'sakın gitme' dedim, beni dinlemedi         
12:42
Yılbaşı pastasından tektaş yüzük çıkınca şaşkına döndü! Günün şanslı müşterisiymiş Yılbaşı pastasından tektaş yüzük çıkınca şaşkına döndü! Günün şanslı müşterisiymiş         
12:34
Ceza yiyen trafik magandasından ilginç tehdit: Burada gözünüzün önünde drift atacağım Ceza yiyen trafik magandasından ilginç tehdit: Burada gözünüzün önünde drift atacağım         
11:15
Binlerce kişiyi dolandıran Tosuncuk'un belgeseli Exxen'de! İlk fragman yayınlandı Binlerce kişiyi dolandıran Tosuncuk'un belgeseli Exxen'de! İlk fragman yayınlandı         
11:06
Şaşkına uğratan görüntü! Vicdansız kadın, kaldırımdaki fidanı parçalayıp yoluna devam etti Şaşkına uğratan görüntü! Vicdansız kadın, kaldırımdaki fidanı parçalayıp yoluna devam etti         
10:21
25 yıldır gassal olarak çalışan kadın yaşadıklarını anlattı: Benden herkes korkuyor 25 yıldır gassal olarak çalışan kadın yaşadıklarını anlattı: Benden herkes korkuyor         
09:28
Şeyma Subaşı'ndan Acun Ilıcalı'ya Şeyma Subaşı'ndan Acun Ilıcalı'ya "sevgili" göndermesi: Benim şefim seninkinden daha iyi         
22:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2021 18:04:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki Beypazarı'nda tarihte yolculuk yapma imkanı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei