UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki Beypazarı'nda tarihte yolculuk yapma imkanı - Son Dakika

Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Beypazarı'nın ziyaretçilerine tarihte yolculuk yapma imkanı sunduğunu söyledi.

Kaplan, ilçenin bünyesinde çok sayıda tarihi eseri, hanları ve hamamları barındırdığını kaydetti.

Göreve gelmelerinin akabinde ilçenin, barındırdığı tarihi eserleri, konakları ve diğer bazı önemli mekanlarıyla UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınması için çok çaba gösterdiklerini anlatan Kaplan, 2020 yılının bu gelişmenin yaşanması açısından önemli olduğunu ifade etti.

Kaplan, bu gelişmenin ilçeye ilgiyi artırdığını aktararak, "Bu anlamda yabancı turist sayısının da artması bekleniyor. Beypazarı gerçekten görülmeğe değer ilçeler arasında bulunuyor." dedi.