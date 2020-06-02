UNICEF'den Ebola açıklaması: Kongo'daki yeni salgında 5 kişi öldü - Son Dakika

UNICEF'den Ebola açıklaması: Kongo'daki yeni salgında 5 kişi öldü

Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu (UNICEF), beş kişinin Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde yeni tip Ebola virüsü salgınıyla 5 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

UNICEF'den Ebola açıklaması: Kongo'daki yeni salgında 5 kişi öldü, System.String[]

Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu (UNICEF), beş kişinin Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde yeni tip Ebola virüsü salgınıyla 5 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

UNICEF, 15 yaşındaki bir genç kız da dahil olmak üzere beş kişinin Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde yeni tip Ebola virüsü salgınıyla öldüğünü ve toplam 9 vaka olduğunu açıkladı. UNICEF yaptığı açıklamada, "Ölen kişinin temas kurduğu herkes ve ölümcül vakalardan birinin çocuğu da dahil olmak üzere, virüs bulaşan 4 kişi daha Mbandaka'daki Wangata Hastanesi'nde izolasyon biriminde tedavi ediliyor. Ölümler 18-30 Mayıs arasında meydana geldi, ancak dün sadece Ebola ile ilgili olduğu doğrulandı" ifadelerini kullandı.

YENİ SALGINLAR KAPIDA

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, ülkenin kuzeybatı Equateur eyaletindeki Mbandaka'da 6 vakanın bildirildiğine dair sosyal medyada paylaşımda bulundu. Demokratik Kongo Cumhuriyeti, ülkenin doğu kesiminde 2018 yılında 3 bin 406 vakanın rapor edildiği ve 2 bin 243 kişinin ölümüne yol açan bir salgının sona ermesi için hala mücadele ederken; vücut sıvısı ile bulaşan yeni tip Ebola salgınına bağlı olarak yüzde 25 ile yüzde 90 arasında ölüm oranı olan virüs 11 kişiye bulaştı. DSÖ, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde yeni salgınların beklendiğini belirtti.


Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Birleşmiş Milletler, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.06.2020 02:50 Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya UNICEF'den Ebola açıklaması: Kongo'daki yeni salgında 5 kişi öldü - Son Dakika Dünya

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