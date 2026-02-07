UNICEF: Gazze'de 37 Çocuk Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

UNICEF: Gazze'de 37 Çocuk Hayatını Kaybetti

07.02.2026 11:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UNICEF, Gazze'de ateşkesin ihlali sonucu yılbaşından bu yana 37 çocuğun yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), İsrail'in ateşkesi yüzlerce kez ihlal ettiği Gazze Şeridi'nde, yılbaşından bu yana 37 Filistinli çocuğun yaşamını yitirdiğini açıkladı.

UNICEF tarafından yayımlanan raporda, Gazze'de yürürlükteki ateşkesin son derece kırılgan olduğu, İsrail'in saldırıları nedeniyle çocukların yaşamının hala ciddi tehdit altında bulunduğu vurgulanarak, yılbaşından bu yana Gazze'de 37 çocuğun hayatını kaybettiği bilgisine yer verildi.

Raporda, ateşkese rağmen İsrail ordusunun saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de çocukların hava saldırılarıyla karşı karşıya kaldığı, sağlık, su ve eğitim sistemlerinin çökmesi nedeniyle insani koşulların ölümcül boyutlara ulaştığı ifade edildi.

Mevcut durumun Gazze'deki çocuklar için "son derece kırılgan ve ölümcül" olmaya devam ettiğini belirtilen raporda, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de artan İsrail saldırılarının çocukların güvenliğini ciddi şekilde tehdit ettiğine dikkati çekilerek, burada da ocak ayında 2 çocuğun hayatını kaybettiği, 25 çocuğun ise yaralandığı aktarıldı.

Gazze'de 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkese rağmen İsrail'in anlaşmayı sık sık ihlal etmesi nedeniyle yüzlerce Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail'in Ekim 2023'te başlattığı ve iki yıl süren saldırılar sırasında, çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan on binlerce Filistinli yaşamını yitirmişti.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, Çocuk, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel UNICEF: Gazze'de 37 Çocuk Hayatını Kaybetti - Son Dakika

ABB, Danıştay’ın Melih Gökçek kararı sonrası harekete geçti ABB, Danıştay'ın Melih Gökçek kararı sonrası harekete geçti
Komşuları haber alamayınca eve girildi Çürümüş halde ölü bulundu Komşuları haber alamayınca eve girildi! Çürümüş halde ölü bulundu
Cezaevi görüntüleri paylaşıldı Birkaç gün sonra konuştuğunda ortalık karışacak Cezaevi görüntüleri paylaşıldı! Birkaç gün sonra konuştuğunda ortalık karışacak
Altın ne zaman yükselişe geçer İşte İslam Memiş’in işaret ettiği tarih Altın ne zaman yükselişe geçer? İşte İslam Memiş'in işaret ettiği tarih
Erzincan’da 4.9 şiddetinde deprem Erzincan'da 4.9 şiddetinde deprem
İnfial yaratan görüntü Müşterinin yemeğine ayakkabısını sürdü İnfial yaratan görüntü! Müşterinin yemeğine ayakkabısını sürdü

12:47
Gerçekler ortaya çıktı İşte Jhon Duran’ın Fener’den neden yollandığı
Gerçekler ortaya çıktı! İşte Jhon Duran'ın Fener'den neden yollandığı
12:47
Kerem Kınık, annesini kaybeden profesörün bedduasına tepkisiz kalamadı
Kerem Kınık, annesini kaybeden profesörün bedduasına tepkisiz kalamadı
12:26
Galatasaray’da tepki çeken ayrılık Taraftar çıldırdı
Galatasaray'da tepki çeken ayrılık! Taraftar çıldırdı
12:00
Osmaniye Belediye Başkanı Çenet’ten tepki çeken paylaşım Silmek zorunda kaldı
Osmaniye Belediye Başkanı Çenet'ten tepki çeken paylaşım! Silmek zorunda kaldı
11:55
İki kız kardeşin öldüğü kazada korkunç şüphe Ölüme terk edip kaçmışlar
İki kız kardeşin öldüğü kazada korkunç şüphe! Ölüme terk edip kaçmışlar
11:00
Siyasette dengeleri değiştirecek iddia: 7 partili yeni ittifak geliyor
Siyasette dengeleri değiştirecek iddia: 7 partili yeni ittifak geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2026 13:15:49. #7.11#
SON DAKİKA: UNICEF: Gazze'de 37 Çocuk Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.