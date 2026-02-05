UNICEF ile Çocuklar İçin İşbirliği

TBMM Suça Sürüklenen Çocuklara İlişkin Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut, Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Türkiye Temsilcisi Paolo Marchi ile görüştü.

Durgut, Meclis'te gerçekleşen görüşmede, UNICEF gibi uluslararası kuruluşlarla çalışmanın önemini vurguladı.

UNICEF'in birikimlerine değer verdiklerini ve daha önce de farklı başlıklardaki konularda diğer uluslararası kuruluşlarla birlikte çalışmalar yürüttüklerini dile getiren Durgut, "Komisyonumuzda UNICEF heyetini de dinlemeyi planlıyoruz." dedi.

Durgut, UNICEF'in tecrübelerini paylaşmasını önemli bulduklarını belirtti.

UNICEF Türkiye Temsilcisi Paolo Marchi ise fikir paylaşımında bulunmayı iyi bir fırsat olarak değerlendiklerini, suça yönlendirilen çocuklarla ilgili önleyici faaliyetlere değer verdiklerini, çocuklarla ilgili bir komisyonun kurulmasının çocukların yüksek faydası açısından olumlu bir adım olduğunu kaydetti.