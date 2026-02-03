UNIFIL'e yakın bir bölgeye İsrail İHA'sından ses bombası atıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

UNIFIL'e yakın bir bölgeye İsrail İHA'sından ses bombası atıldı

03.02.2026 21:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UNIFIL, Lübnan'daki barış gücü askerlerine yakın bir noktaya İsrail İHA'sı tarafından ses bombası atıldığını bildirdi.

Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL), Lübnan'ın güneyinde görev yapan barış gücü askerlerinin yakınına, İsrail ordusuna ait bir insansız hava aracından (İHA) ses bombası atıldığını bildirdi.

UNIFIL'den yapılan yazılı açıklamada, barış gücü askerlerinin sabah saatlerinde sınır hattında, Lübnan'ın güneyindeki Kefer Kila beldesi yakınlarında devriye görevi yürüttüğü sırada üzerlerinde uçan 2 İHA tespit ettiği belirtildi.

Açıklamada, askerlerin İHA'lardan birinin henüz bilinmeyen bir cisim taşıdığını fark etmesi üzerine, güvenliklerini tehdit eden bu duruma karşı angajman kuralları çerçevesinde savunma amaçlı karşılık verdiği kaydedildi.

İsrail'e ait olduğu değerlendirilen İHA'nın, barış gücü askerlerinin bulunduğu noktanın yaklaşık 50 metre yakınına ses bombası attığı, ardından İsrail yönüne doğru uzaklaştığı aktarıldı.

Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadığı belirtidi.

UNIFIL'in, devriye faaliyetleri hakkında dün hem Lübnan hem de İsrail ordusunu bilgilendirdiği kaydedildi.

Açıklamada, barış gücü askerlerine ya da yakın çevrelerine yönelik saldırıların, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 1701 sayılı kararı kapsamında ciddi bir ihlal teşkil ettiği vurgulanarak, bu tür eylemlerin kabul edilemez olduğu ifade edildi.

UNIFIL'in kuruluşu ve 1701 sayılı karar

Lübnan'da iç savaşın başlamasının ardından İsrail, 1978'de Lübnan topraklarına girdi ve Güney Lübnan'ı işgal etti. Aynı yıl BMGK, İsrail'e kuvvetlerini Lübnan'dan çekmesi için çağrı yaptı.

BMGK, Lübnan'ın isteği üzerine İsrail kuvvetlerinin çekilmesini doğrulamak, barışı ve güvenliği yeniden sağlamak ve Lübnan hükümetinin ülkenin güneyi üzerindeki otoritesini yeniden tesis etmesine destek amacıyla 19 Mart 1978'de UNIFIL'i kurdu.

BMGK, Lübnan ile İsrail arasında 12 Temmuz 2006'da başlayan şiddetli savaşa son verilmesi çağrısında bulunan 1701 sayılı kararı 11 Ağustos 2006'da oy birliğiyle kabul etmişti.

1701 sayılı karar, İsrail'in Mavi Hat'tın gerisine çekilmesini ve bu hat ile Lübnan'daki Litani Nehri arasındaki bölgenin silahsızlandırılmasını, burada sadece Lübnan ordusu ve UNIFIL'e ait silah ve askeri araç gerecin bulundurulmasını öngörüyor.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Güvenlik, İsrail, Lübnan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel UNIFIL'e yakın bir bölgeye İsrail İHA'sından ses bombası atıldı - Son Dakika

Süper model, dünyanın konuştuğu sapığın kankası çıktı Süper model, dünyanın konuştuğu sapığın kankası çıktı
Altında ibre tersine döndü Altında ibre tersine döndü
İstanbul merkezli 22 ilde MLKP operasyonu 96 şüpheli yakalandı İstanbul merkezli 22 ilde MLKP operasyonu! 96 şüpheli yakalandı
Ünlü komedyen taklidini yaptığı ismin baskınına uğradı Ünlü komedyen taklidini yaptığı ismin baskınına uğradı
Sur Belediyesi logosunu değiştirdi, sosyal medya ikiye bölündü Sur Belediyesi logosunu değiştirdi, sosyal medya ikiye bölündü
Memur ve emeklinin temmuz zammı için ilk ipucu geldi Memur ve emeklinin temmuz zammı için ilk ipucu geldi

21:23
Beyaz Saray: İran İHA’sını düşürmekle gereğine uygun hareket ettik.
Beyaz Saray: İran İHA'sını düşürmekle gereğine uygun hareket ettik.
20:53
Türkiye ile Suudi Arabistan arasında 2 milyar dolarlık enerji anlaşması
Türkiye ile Suudi Arabistan arasında 2 milyar dolarlık enerji anlaşması
20:52
Trump ve Petro, Beyaz Saray’da biraraya geldi
Trump ve Petro, Beyaz Saray'da biraraya geldi
20:41
Galatasaray ile anılan Messi’nin yeni adresi duyuruldu
Galatasaray ile anılan Messi'nin yeni adresi duyuruldu
20:11
Savaş an meselesi ABD ordusu, İran’a ait İHA’yı düşürdü
Savaş an meselesi! ABD ordusu, İran'a ait İHA'yı düşürdü
19:09
Büyük Menderes Nehri’nde taştı, 2 bin dönüm tarım arazisi sular altında kaldı
Büyük Menderes Nehri'nde taştı, 2 bin dönüm tarım arazisi sular altında kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2026 21:34:38. #7.11#
SON DAKİKA: UNIFIL'e yakın bir bölgeye İsrail İHA'sından ses bombası atıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.