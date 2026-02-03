UNIFIL'e yakın bir bölgeye İsrail İHA'sından ses bombası atıldı

Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL), Lübnan'ın güneyinde görev yapan barış gücü askerlerinin yakınına, İsrail ordusuna ait bir insansız hava aracından (İHA) ses bombası atıldığını bildirdi.

UNIFIL'den yapılan yazılı açıklamada, barış gücü askerlerinin sabah saatlerinde sınır hattında, Lübnan'ın güneyindeki Kefer Kila beldesi yakınlarında devriye görevi yürüttüğü sırada üzerlerinde uçan 2 İHA tespit ettiği belirtildi.

Açıklamada, askerlerin İHA'lardan birinin henüz bilinmeyen bir cisim taşıdığını fark etmesi üzerine, güvenliklerini tehdit eden bu duruma karşı angajman kuralları çerçevesinde savunma amaçlı karşılık verdiği kaydedildi.

İsrail'e ait olduğu değerlendirilen İHA'nın, barış gücü askerlerinin bulunduğu noktanın yaklaşık 50 metre yakınına ses bombası attığı, ardından İsrail yönüne doğru uzaklaştığı aktarıldı.

Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadığı belirtidi.

UNIFIL'in, devriye faaliyetleri hakkında dün hem Lübnan hem de İsrail ordusunu bilgilendirdiği kaydedildi.

Açıklamada, barış gücü askerlerine ya da yakın çevrelerine yönelik saldırıların, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 1701 sayılı kararı kapsamında ciddi bir ihlal teşkil ettiği vurgulanarak, bu tür eylemlerin kabul edilemez olduğu ifade edildi.

UNIFIL'in kuruluşu ve 1701 sayılı karar

Lübnan'da iç savaşın başlamasının ardından İsrail, 1978'de Lübnan topraklarına girdi ve Güney Lübnan'ı işgal etti. Aynı yıl BMGK, İsrail'e kuvvetlerini Lübnan'dan çekmesi için çağrı yaptı.

BMGK, Lübnan'ın isteği üzerine İsrail kuvvetlerinin çekilmesini doğrulamak, barışı ve güvenliği yeniden sağlamak ve Lübnan hükümetinin ülkenin güneyi üzerindeki otoritesini yeniden tesis etmesine destek amacıyla 19 Mart 1978'de UNIFIL'i kurdu.

BMGK, Lübnan ile İsrail arasında 12 Temmuz 2006'da başlayan şiddetli savaşa son verilmesi çağrısında bulunan 1701 sayılı kararı 11 Ağustos 2006'da oy birliğiyle kabul etmişti.

1701 sayılı karar, İsrail'in Mavi Hat'tın gerisine çekilmesini ve bu hat ile Lübnan'daki Litani Nehri arasındaki bölgenin silahsızlandırılmasını, burada sadece Lübnan ordusu ve UNIFIL'e ait silah ve askeri araç gerecin bulundurulmasını öngörüyor.