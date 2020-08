Üniversite adayları tercihler için okul ziyaretlerine başladı - Son Dakika

Üniversite adayları tercihler için okul ziyaretlerine başladı

ANKARA - Üniversitelere kayıt için tercih süreci başladı. Bu kapsamda bilgi almak amaçlı kampüslerine gelen adayları, korona virüs önlemleri dahilinde hijyen, maske ve sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde ağırladıklarını belirten Atılım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yıldırım Üçtuğ, "Bu sene Atılım Üniversitesi'ni kazanacak yerleşecek tüm öğrencilere, yüzde 15 tercih indirimi veriyoruz. Taban puanlarımızı yükseltmek amacıyla böyle bir girişimde bulunduk" dedi.

Kampüse gelen üniversite adayları ve ailelerinin girişte ateşleri ölçüldükten sonra, açık alanda bulunan ve sosyal mesafe kurallarına uygun hazırlanan masalarda ağırlayan üniversite ekibi, daha sonra adayları istedikleri bölümler hakkında bilgilendiriyor. Sosyal mesafe ve maske kurallarına uygun bir şekilde kurulan tercih bilgilendirme noktalarında sorularına cevap bulan öğrenciler, daha sonra talep etmeleri halinde, tercih etmeyi düşündükleri bölümde ders veren akademisyenler ile de sohbet etme imkanı buluyor. Her yıl olduğu gibi üniversite adayları ve velilerin bölümler hakkında bilgi almak için üniversitelerini ziyaret ettiklerini belirten Atılım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yıldırım Üçtuğ, "Uzaktan tanıtım yöntemlerini kullanmak ile birlikte yine de kampüste bir tanıtım alanı oluşturduk. Her zaman kapalı alanda yapardık bunu. Bu sene pandemi nedeniyle açık alanda yapmayı tercih ettik. Her türlü önlemimizi aldık. Sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde masalarımızı ve tanıtım alanlarımızı yerleştirdik. Kampüs girişinde ateş ölçümü yapıyoruz. Mutlaka maske dağıtıyoruz. Maskesiz kimseyi içeri almıyoruz. Kapalı yiyecek içecek ikramlarımız oluyor. Bütün çalışanlarımız aynı şekilde tüm hijyen kurallarına uyuyorlar. Masalardaki kolonyalardan dezenfektanlara kadar her türlü önlemi alıp yine de ailelerimizi ve aday öğrencilerimizi bilgilendirmek için elimizden geleni yapıyoruz" şeklinde konuştu.

Eylül ayına kadar korona virüs konusunda çok büyük bir değişiklik olmaz ise yeni eğitim dönemine hibrit (karma) sistem ile başlayacaklarını belirten Prof. Dr. Üçtuğ, "Hibrit sistem ile eğitime başlayacağız. Bu hibrit sistem 3 ana başlıktan oluşuyor. Bir kısım derslerimizi tümüyle uzaktan eğitim sistemi ile yürüteceğiz. Bir kısım derslerimizi küçük şubelere ayırarak, sınıftaki öğrenci sayılarını azaltarak yüz yüze eğitim şeklinde yapacağız. Kalabalık sınıflardaki amfilerde verilen dersleri ise bir hafta bir grup öğrenciyi okulumuza davet edip, diğer hafta diğer grubu davet edip, öğrencilerin gelmediği günlerdeki dersleri ise kayda alıp buluta yükleyip daha sonra öğrencilerin o dersleri izlemelerini sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

Atılım Üniversitesi'nin 25. Yılına yaklaşan bir vakıf üniversitesi olduğunu hatırlatan Rektör Üçtuğ, "Birçok disiplinde eğitim veriyoruz. Şuan itibariyle 7 fakültemiz var. Bunların içerisinde, tıp, hukuk, güzel sanatlar mimarlık, fen- edebiyat, işletme, sağlık bilimleri fakülteleri mevcut. Bu fakültelerin çoğunda, buna tıp, mühendislik, sağlık bilimleri dahil İngilizce dilinde eğitim veriyoruz. Bu son derece önemli. Çünkü artık bugünün dünyasında 1 yabancı dil bilmeyen kişinin artık herhangi bir şey yapabilmesi çok zor. Hatta bir yabancı dil bile yetmiyor, doğrusunu söylemek gerekirse. Çok güzel bir eğitim kadromuz var. Gerçekten vakıf üniversiteleri içerisinde oldukça iyi bir kadroya sahibiz. Çok sayıda akreditasyonumuz var. Akreditasyon son zamanlarda YÖK'ün de önem vermesi ile birlikte çok mühim bir hale geldi. Çünkü akreditasyon bir yerde alınan diplomanın özellikle profesyonel alanlarda, mühendislik gibi psikoloji, mimarlık gibi alanlarda kişilerin diplomasının dünya ölçeğinde eşdeğerliliğini bir anlamda garanti ediyor. Bizim üniversitemizde de şuan da 14 programımız akredite. Bu açıdan oldukça iddialıyız. Çok sayıda uluslararası öğrencimiz var. Kampüsümüz hakikaten uluslararası bir kampüs halini almış durumda. Neredeyse dünyanın her yerinden öğrenciler kampüsümüzde öğrenim görüyor. Bu yıla mahsus olarak yeni bir uygulama başlattık. Bu sene Atılım Üniversitesi'ni kazanacak yerleşecek tüm öğrencilere, yüzde 15 tercih indirimi veriyoruz. Taban puanlarımızı yükseltmek amacıyla böyle bir girişimde bulunduk. Aslında bakarsanız çok zor bir sene. Pandemi nedeniyle üniversiteler ve tüm kurumlar gerçekten zorluklar yaşıyorlar. Ama Atılım Üniversitesi tüm bu zorluğa rağmen böyle bir karar aldı. Üniversitemizi tercih edecek tüm öğrencilere hiçbir ayrım olmaksızın yüzde 15 bir indirimimiz olacak 2020 yılı için" diye konuştu.

Son olarak adaylara herkesten bilgi almalarını ama en son kendi kararlarını vermelerini öneren Üçtuğ, adayların sevdikleri, sevecekleri işi yapması ve bu alanda tercih yapması gerektiğini belirtti.