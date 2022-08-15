YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından birçok öğrencinin merak ettiği konulardan birisi de Üniversite kayıtları online oluyor mu? Sorusu oluyor. Günümüzde birçok işlemin internet üzerine taşınması ile gündelik hayatımızda yaptığımız işlemleri kolay ve pratik şekilde halledebiliyoruz. ÖSYM işlemlerini internet üzerinden halledebilmek birçok kişinin kullandığı yollardan bir tanesi. Peki Üniversite kayıtları online oluyor mu? Üniversitelerde online kayıt yapmak mümkün mü? Üniversite elektronik kayıt nedir?

ÜNİVERSİTE KAYITLARI ONLİNE OLUYOR MU?

Üniversite tercih sonuçlarının açıklanması ile birlikte birçok kişi yerleştiği üniversiteye kayıt yaptırmak için interneti tercih ediyor. Günümüzde birçok işlemin internet üzerinden yapılması, insanların alışkanlıklarını bir hayli değiştirdi. Üniversitelerde ise internet üzerinden kayıt yapmak mümkün. Bu sayede tercih yapan kişiler, üniversiteye gitmeden, internet üzerinden online kayıt yapabileceklerdir.

ÜNİVERSİTE ELEKTRONİK KAYIT NEDİR, NASIL YAPILIR?

Yerleşen adaylar e-devlet şifreleri ile birlikte https://www.turkiye.gov.tr adresine giriş yaparak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı bölümünden kayıt işlemleri gerçekleştirebileceklerdir. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının elektronik kayıt işlemleri ile ilgili açıklaması şu şekilde;

Tüm Devlet yükseköğretim kurumları ile isteyen Vakıf yükseköğretim kurumları, dileyen öğrenciler için e-devlet kapısından kayıt olma imkânı sunacaklardır. Elektronik kayıt ilk yerleştirme için yapılacaktır. Ek yerleştirmede de elektronik kayıt yapılabilecektir. Elektronik kayıt öğrenci için zorunlu olmayıp isteğe bağlıdır. Elektronik kaydı tercih etmeyen veya zorunlu nedenlerle elektronik kaydı yapılamayan öğrenciler yerleştiği yükseköğretim kurumuna başvuracaktır. Elektronik kayıt işlemi 2021-2022 öğretim dönemi için ÖSYM'den temin edilecek yerleşen verisi içerisindeki öğrencileri kapsayacaktır. ÖSYM yerleşen verisine YÖKSİS üzerinden erişilebilecektir.