Üniversite öğrencileri için mezuniyet töreni - Son Dakika
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Üniversite öğrencileri için mezuniyet töreni

02.07.2022 19:17

Bitlis Eren Üniversitesinde 2021-2022 öğretim yılı mezuniyet töreni düzenlendi.

Bitlis Eren Üniversitesinde 2021-2022 öğretim yılı mezuniyet töreni düzenlendi.

Kampüste yapılan törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törene katılan Vali Vekili Furkan Seyman, öğrencilerin aldıkları eğitimleri, kazandıkları tecrübelerinizi uygulama fırsatı bulabileceğiniz yeni bir hayata adım attığını söyledi.

Seyman, "Sizlerden beklentisi olan bizler, her zaman destekçiniz olacağız. Sizleri, kıymetli ailelerinizi, değerli hocalarınızı tebrik ediyorum." dedi.

Rektör Prof. Dr. Necmettin Elmastaş ise üniversitenin kurulduğu günden bu yana sürekli geliştiğini 20 binden fazla öğrenciyi mezun ettiklerini belirtti.

Üniversitede 6 fakülte, 8 meslek yüksekokulu, lisansüstü eğitim enstitü, 16 araştırma merkeziyle eğitim, öğretim faaliyetlerini ve akademik çalışmaları sürdürdüklerini dile getiren Elmastaş, "Bugün 2 bin 192 gencimizi mezun ediyoruz. Çalışmalarımızda Eren Holding'in desteğini her zaman gördük. Bugün finaller bitti, bütünlemeler devam ediyor. Öğrencilerimiz hiç endişelenmesin, yurt ve yemek sıkıntısı yaşamayacaklar. Mezuniyet törenine katılan tüm öğrencilerimize ve ailelerine teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Konuşmaların ardından müzik eşliğinde eğlenen öğrenciler, mezuniyetlerini kep atarak kutladı.

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Bitlis'te üniversite öğrencileri için mezuniyet töreni Bitlis'te üniversite öğrencileri için mezuniyet töreni 40 yıldır elinden düşürmediği balyozla kaya bloklarını parçalıyor 40 yıldır elinden düşürmediği balyozla kaya bloklarını parçalıyor
Kaynak: AA

Bitlis, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Üniversite öğrencileri için mezuniyet töreni - Son Dakika

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