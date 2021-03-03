Üniversite öğrencileri pandemiye rağmen değer üretiyor - Son Dakika

Üniversite öğrencileri pandemiye rağmen değer üretiyor

03.03.2021 10:43
Üniversite öğrencileri pandemiye rağmen değer üretiyor, System.String[]

DÜZCE(İHA) – Düzce Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü öğrencilerinden Betül Manav, mezun olurken arkasında çok anlamlı bir hatıra bıraktı.

DÜZCE(İHA) – Düzce Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü öğrencilerinden Betül Manav, mezun olurken arkasında çok anlamlı bir hatıra bıraktı.

Makine Mühendisliği Bölümü lisans bitirme tezi kapsamında, akademik danışman hocası Dr. Öğr. Üyesi Mert Kılınçel ile birlikte gerçekleştirdikleri çalışmada, 50 ton kapasiteli bir hidrolik pres tezgahı tasarladı. Tasarımını hayata geçirmek isteyen Betül Manav, Sakarya ilinde makine imalat sanayinde hizmet veren Messer Makine'nin büyük katkıları ile 50 ton kapasiteli hidrolik pres imalatını tamamladı. Pandemi şartlarına rağmen özverili bir çalışmanın eseri olan pres tezgahı Düzce Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü'ne hibe edildi. Tasarımını hayata geçiren ve hayallerini gerçekleştiren Manav, Düzce Üniversitesi'nde dört yıllık mühendislik eğitimi boyunca edindiği tecrübelerin ve kazanımların bu ürünün ortaya çıkmasında büyük önem taşıdığını vurgularken, ardından gelecek olan mühendis adaylarının da faydasına olacak bir projeyi hayata geçirdiği için çok memnun olduğunu dile getirdi. Bu projenin hayata geçirilebilmesi için Düzce Üniversitesi'nin altyapı ve imkanlarını öğrencilerine cömertçe sunduğunu ifade eden Betül Manav, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar başta olmak üzere hocalarının her birine emekleri için ayrı ayrı teşekkür etti. Ayrıca tasarım ve imalat sırasında verdiği maddi ve manevi her türlü destek ve iş birliği için Messer Makine firmasına da minnettar olduğunu vurguladı. - DÜZCE

Üniversite öğrencileri pandemiye rağmen değer üretiyor
Üniversite öğrencileri pandemiye rağmen değer üretiyor

Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği, Düzce Üniversitesi, Manav, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Üniversite öğrencileri pandemiye rağmen değer üretiyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Meteoroloji'den 5 il için karla karışık yağmur ve kar yağışı uyarısı İhbarda bulunan kadına yardımına koşan polis, gece kulübünde eğlenen şahıslarla karşılaştı CNN Türk canlı yayınında hakaretler havada uçuştu, sunucu ara vermek zorunda kaldı Sıfır aldığı otomobili ekspere sokan vatandaş, aracın iki kapısının değişmiş olduğunu öğrenince yıkıldı "Kiraz"ın dramı bitmiyor! Bu kez de dayakla fuhşa zorlayan zanlıların akrabaları ölümle tehdit ediyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Macron'la yaptığı görüşmede duvardaki tablolar dikkat çekti İntihar eden üniversite öğrencisi genç kızın erkek arkadaşına attığı son mesaj ortaya çıktı Kullanmadığı sim kartını çöpe atan vatandaşın hayatı karardı! Ağır cezada yargılanıyor
Galatasaray, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Alpaslan Öztürk ile anlaştı Galatasaray, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Alpaslan Öztürk ile anlaştı         
10:42
Martta kiralara en fazla yüzde 12,81 oranında zam yapılabilecek! İşte kiraya göre fiyat artışı Martta kiralara en fazla yüzde 12,81 oranında zam yapılabilecek! İşte kiraya göre fiyat artışı         
10:33
Erol Bulut, Carlos Alberto Parreira'nın 25 yıllık rekorunu tarihe gömdü Erol Bulut, Carlos Alberto Parreira'nın 25 yıllık rekorunu tarihe gömdü         
10:24
Son dakika: Enflasyon şubat ayında yüzde 0,91 artarak yıllık bazda yüzde 15,61 oldu Son dakika: Enflasyon şubat ayında yüzde 0,91 artarak yıllık bazda yüzde 15,61 oldu         
09:59
Bülent Ersoy'a tepkiler devam ederken bu sefer de Gülşah Saraçoğlu kürk giydi Bülent Ersoy'a tepkiler devam ederken bu sefer de Gülşah Saraçoğlu kürk giydi         
09:50
İsrail'li bakanın odasındaki skandal harita ortaya çıktı: Gökçeada ve Bozcaada'yı Yunanistan'a vermişler İsrail'li bakanın odasındaki skandal harita ortaya çıktı: Gökçeada ve Bozcaada'yı Yunanistan'a vermişler         
09:35
Son Dakika: Irak'ta ABD askeri üssüne 10 füzeyle saldırı düzenlendi Son Dakika: Irak'ta ABD askeri üssüne 10 füzeyle saldırı düzenlendi         
09:30
İstanbul'da 'sustalı saldırgan' dehşet saçtı: 5 turisti bıçakladı, 1 vatandaşın da boğazını kesti İstanbul'da 'sustalı saldırgan' dehşet saçtı: 5 turisti bıçakladı, 1 vatandaşın da boğazını kesti         
09:15
Bıraktığı not sonrası intihar etti: Bana iftira attınız, ölüm sebebim oldunuz Bıraktığı not sonrası intihar etti: Bana iftira attınız, ölüm sebebim oldunuz         
09:06
Bilim Kurulu üyesinden normalleşme uyarısı: İllerdeki vakalar artarsa iki haftayı beklemeye gerek yok, hemen kapatılabilir Bilim Kurulu üyesinden normalleşme uyarısı: İllerdeki vakalar artarsa iki haftayı beklemeye gerek yok, hemen kapatılabilir         
09:03
Filyasyon görevlisi kılığına girip büfeden 6 bin liralık sigara çaldı Filyasyon görevlisi kılığına girip büfeden 6 bin liralık sigara çaldı         
08:03
İçişleri Bakanlığı'ndan yeni normalleşme genelgesi! Market, manav gibi işletmelerin çalışma saatleri uzatıldı İçişleri Bakanlığı'ndan yeni normalleşme genelgesi! Market, manav gibi işletmelerin çalışma saatleri uzatıldı         
00:31
Türkiye'nin günlerdir konuştuğu fuhuş rezaletinde 3 kişi gözaltına alındı Türkiye'nin günlerdir konuştuğu fuhuş rezaletinde 3 kişi gözaltına alındı         
21:25
Evlilik programında büyük skandal! Yarışmacılar, kimseye aldırış etmeden ilişkiye girdi Evlilik programında büyük skandal! Yarışmacılar, kimseye aldırış etmeden ilişkiye girdi         
15:02
Çin'e ham bakır yerine kaldırım taşı gönderen Türk firma, 36 milyon dolarlık vurgun yaptı Çin'e ham bakır yerine kaldırım taşı gönderen Türk firma, 36 milyon dolarlık vurgun yaptı         
13:51
Oğlunu Oğlunu "Allah yolunda kurban ettiğini" söyleyerek ensesini kesen babanın görüntüleri ortaya çıktı         
13:39
Köylülerin 'Yerli Elon Musk' dediği maden işçisi bu kez de traktör yaptı Köylülerin 'Yerli Elon Musk' dediği maden işçisi bu kez de traktör yaptı         
09:25
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2021 10:58:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Üniversite öğrencileri pandemiye rağmen değer üretiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei