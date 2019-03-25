Son Dakika Haberleri: Üniversite Öğrencilerinden Örnek Davranış

Üniversite Öğrencilerinden Örnek Davranış

1 saat önce

Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü birinci sınıf öğrencileri tarafından merkeze bağlı Beypınarı Köyü İlkokulu'nda kitaplık oluşturuldu.

Üniversite Öğrencilerinden Örnek Davranış, System.String[]
Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü birinci sınıf öğrencileri tarafından merkeze bağlı Beypınarı Köyü İlkokulu'nda kitaplık oluşturuldu.

CÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, yaklaşık 10 öğrenci harçlıklarından artırdıkları paralarla aldıkları ve öğrenci arkadaşlarından topladıkları kitapları Beypınarı Köyü İlkokulu'na bağışladı.

Okul ziyaretinde konuşan Rektör Başdanışmanı ve Türk Dili Edebiyatı Bölümü Başkanı Prof. Dr. Recep Toparlı, "Türk Dili Edebiyatı birinci sınıf öğrencileri bir kitap kampanyası başlattı. Kitapları topladılar, harçlıklarından ayırdıkları ile kitap satın aldılar. Milli Eğitim Müdürlüğü ile bağlantıya geçtik, bu kitapları bir köy okulunun kütüphanesine bağışlamak istedik. Onlar da bize Beypınarı köyünü önerdiler. Sadece ders yapmak, sınav yapmak değil, öğrencilerimizi sosyal sorumluluk projeleri içerisine katmak en büyük gayretlerimizdendir." ifadelerini kullandı.

Kitaplık oluşturma fikrini ortaya atan Türk Dili Edebiyatı birinci sınıf öğrencisi Hanife Nurcan da "Arkadaşlarımızla bir fikrimiz vardı, bu fikri bölüm başkanımız Prof. Dr. Recep Toparlı hocamıza ilettik, sağ olsun bizi kırmayıp destek oldu." açıklamasında bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 03:03 Kaynak: AA

Edebiyat, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Güncel
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