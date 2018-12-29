Son Dakika Haberleri: Üniversite Öğrencilerinden Sokak Hayvanlarına Sıcak Yuva

Üniversite Öğrencilerinden Sokak Hayvanlarına Sıcak Yuva

1 saat önce

Üniversite öğrencilerinden sokak hayvanlarına sıcak yuva Sokak hayvanları için yapılan kulübeler, üniversite kampüsüne yerleştirildi BEÜ Rektörü Prof. Dr.

Üniversite öğrencilerinden sokak hayvanlarına sıcak yuva
Sokak hayvanları için yapılan kulübeler, üniversite kampüsüne yerleştirildi
BEÜ Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım: "Kampanya sokak hayvanları hakkında ciddi bir farkındalık oluşturdu"

BİTLİS - Bitlis'te sokak hayvanlarını soğuktan korumak isteyen üniversite öğrencilerinin başlattıkları kampanya kapsamında yapılan kulübeler, belirlenen yerlere tek tek bırakıldı.
Bitlis Eren Üniversitesinde eğitim gören öğrenciler, kışın soğukta yaşamak zorunda kalan sokak hayvanlarına kulübe yapmak için üniversite yönetimin desteğiyle başlattıkları kampanya kapsamında topladıkları yardımlarla kulübeler yaptı. Kulübeleri marangozda kendileri yapıp boyayan öğrenciler, kampüs alanında belirlenen yere bunları yerleştirerek sokak hayvanlarını barınak sahibi yaptılar.
Yapımı tamamlanan kulübelerin kampüs alnındaki yerlerine yerleştirme işlemine Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Demirtaş ve Üniversite Genel Sekreteri M. Zahid Kuldaş da katıldı. Burada gazetecilere açıklamada bulunan Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, kampanyanın sokak hayvanları hakkında ciddi bir farkındalık oluşturduğunu söyledi. Yardım, "Çok kısa süre önce Hayvan Hakları Öğrenci Topluluğumuzu kurduk. Öğrencilerimiz sokak hayvanlarına sahip çıkma yönünde ciddi projeler geliştireceklerini söylediler. Bizde yönetim olarak heyecanlandık ve destek verdik. Çok kısa sürede de bu kulübeleri yaptılar. Bugün bu kulübeleri yerlerine yerleştirdik. Arkadaşlarımız sadece bu kulübeleri yapmıyorlar. Kampüsümüzdeki bütün hayvanlara sahip çıkıyorlar. Onlara yiyecek temin ediyorlar. Bu da Bitlis ilimizde hayvanlar hakkında ciddi bir farkındalık oluşturdu. Bu sadece öğrencilerimizin katkısı değil, halkımızın da ciddi katkılarıyla oluşturulan bir etkinlik oldu. Kar yağıyor ve hayvanlar ciddi anlamda sorun yaşıyorlar. Bu farkındalığı oluşturdukları için, böyle güzel bir etkinlik düzenledikleri için hem Hayvan Hakları Öğrenci Topluluğumuza, hem de Toplum Gönüllüleri Öğrenci Topluluğumuza çok teşekkür ediyorum" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 01:30 Kaynak: İHA

Bülent Ecevit Üniversitesi, Yerel
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