Üniversite öğrencisi Sibel Ünli'nin ölümü - Son Dakika
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Üniversite öğrencisi Sibel Ünli'nin ölümü

6 saat önce

Samatya'da denizde cesedi bulunan ve intihar ettiği bildirilen İstanbul Üniversitesi öğrencisi Sibel Ünli'nin yaşamını yitirmesine ilişkin detaylar ortaya çıktı.

Üniversite öğrencisi Sibel Ünli'nin ölümü, System.String[]

Samatya'da denizde cesedi bulunan ve intihar ettiği bildirilen İstanbul Üniversitesi öğrencisi Sibel Ünli'nin yaşamını yitirmesine ilişkin detaylar ortaya çıktı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Samatya'da denizde cesedi bulunan Ünli'nin ölümüne ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında ailesinin ifadesine başvurdu.

Ünli'nin annesi Ayşe Ünli'nin, kızının sara hastası olduğunu ve fiziksel engellerinin bulunduğunu söylediği öğrenildi.

Kızının, çeşitli nedenlerle Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde yatılı tedavi gördüğünü anlatan anne Ünli, vefat ettiğini 4 Ocak'ta polislerden öğrendiklerini beyan ettiği aktarıldı.

Ablası Zeynep Duman'ın da ifadesinde, kardeşinin psikolojik sorunlar ve platonik bir aşk sebebiyle yaşamına son vermiş olabileceğini söylediği kaydedildi.

Öte yandan ailesinin, Sibel Ünli ile ilgili 3 Ocak'ta polise kayıp başvurusu yaptığı bildirildi.

İstanbul Üniversitesi, Samatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 12:30 Kaynak: AA
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