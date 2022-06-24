Üniversite sınavına giren öğrencilere 'bol bol dinlenin' tavsiyesi

Geçen hafta sonu yapılan YKS sınavı sonrası öğrencilere tavsiyelerde bulunan İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oğuz Özyaral, "Sınava hazırlık dönemi son derece zorlayıcı geçti. Süreci sonuna kadar getirebilen tüm adayları tebrik etmek gerekiyor. Sınavları bekledikleri gibi geçsin veya geçmesin şu an ihtiyaçları olan tek şey dinlenmek. Özellikle, sınavdan sonra yaparım deyip de erteledikleri ne varsa onlar için en uygun zaman olabilir" dedi.

Öğrencileri tebrik eden Prof. Dr. Özyaral, "Sınavları bekledikleri gibi geçsin veya geçmesin şu an ihtiyaçları olan tek şey dinlenmek. Özellikle, sınavdan sonra yaparım deyip de erteledikleri ne varsa onlar için en uygun zaman olabilir. Hele ki sonuçlar açıklanana kadar ki süre onlar için oldukça kıymetli bir zaman. Sonrası malum, emeklerinin karşılığını almak için karar verme sürecini içeren koşuşturma evresi" diye konuştu.

"SINAV SONUCUNUZ ÖNCÜLÜĞÜNÜZ OLMASIN"

"YKS sonuçlarının açıklanacağı zaman göreceğiniz sonuç beklediğiniz gibi olabilir veya olamayabilir" diyen Prof. Dr. Özyaral, "Unutmayın ki alacağınız puan emeğinizin karşılığınızı yansıtacak olsun veya olmasın bu sınavın sizin çalışmanızın karşılığını yansıttığını, değerinizin öncülüğü olmadığını unutmayın. Size ait bir sınav puanına sahip olacaksınız ve artık verdiğiniz emeklerin karşılığını almak için harekete geçme zamanında olacaksınız. Yaşamınızın daha nitelikli, doyurucu geçmesi için meslek seçiminin önemli bir payı vardır. Seçeceğiniz bölümün sizin ilerideki yaşamınızın çok büyük bir bölümünü şekillendireceğini söyleyebilirim. Bölüm tercihinizin kendi ilgi, istek ve yeteneklerinizle uyumlu olmasını dikkate alarak seçimlerinizi yapabilirsiniz. Bu konuda ailenizden, öğretmenlerinizden de destek alabilirsiniz" ifadelerini kullandı.

"ÜNİVERSİTE SEÇİMİNİZ OKUYACAĞINIZ BÖLÜM KADAR ÖNEMLİ"

Üniversite seçiminin de önemine değinen Prof. Dr. Özyaral, "Üniversite seçiminiz, okuyacağınız bölümün sizin için ne kadar doyurucu bir hal alacağını, donanımlı meslek insanı olarak yetişmenizi belirlemek açısından bölüm tercihi kadar önemli bir diğer konudur. Üniversite seçimi yaparken bölümünüzün akademik kadrosunu detaylı inceleyebilirsiniz, teorik bilginin yanında araştırma ve uygulama imkanlarına, yurt dışı eğitim olanaklarına bakabilirsiniz. Aynı zamanda sosyal faaliyetlerinin zengin olması da kendinizi birçok alanda geliştirmenize, yetiştirmenize olanak sağlayacaktır. Tercih günlerinde üniversitelerin tanıtım günlerine gidebilirsiniz. Bu günler tüm sorularınızın cevaplarını bulmanın yanı sıra, kampüsü yerinde görme ve gezme imkanı da sunmaktadır. Ayrıca üniversitelerdeki akademisyenlerle bire bir tanışma fırsatı da bulmuş olup aklınızdaki tüm konular ile ilgili detaylı bilgi edinmiş olursunuz" dedi.

"ALDIĞINIZ PUANA GÖRE BÖLÜM SEÇMEYİN"

Prof. Dr. Özyaral, "Tercih listenizin ilk sıralarında, sayısı fazla olmayacak şekilde, istediğiniz ama başarı sıralaması sizinkinden yüksek olan programların yer almasında sakınca yoktur. Sonraki tercihlerinizin ise başarı sıralamanızla eş değer olmalıdır. Tercih listenizin sonlarında ise okumak istediğiniz bölüm olması kaydıyla kendi sıralamanızdan düşük programlara da yer vermenizde fayda vardır. Böylelikle sağlıklı bir tercih listesi yapmış olacaksınız. Yalnız şunu unutmayın ki sınavdan aldığınız puana göre bölüm seçmek doğru değildir. Sevmediğiniz, istemediğiniz bir bölümü yalnızca puanınız tutuyor diye tercih listenize almamanızda fayda vardır. Son olarak belirlemiş olduğunuz programlara ait burs, ücret, özel koşullar vb. özelliklere, bir önceki yılda giren adayların başarı sıralamalarına mutlaka göz atmalısınız ki doğru bir tercih listesi oluşturabilesiniz. 24 tercih yapacaksınız diye bir kural yok, ama bu olanağı da değerlendirmekte fayda vardır. Bu noktada dikkat etmeniz gereken en önemli şey, tercih listenize eklediğiniz tüm programların isteğiniz programlar doğrultusunda olması ve yerleştiğinizde hiçbir pişmanlık yaşamayacağınız programlar olmasıdır" diye konuştu.