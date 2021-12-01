Üniversite Sporlarını Bölgede MAÜ Temsil Edecek - Son Dakika

Bölge üniversiteleri arasındaki koordinasyon ve iş birliğinin arttırılmasının hedeflendiği toplantıya;Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Üniversite Sporları Federasyon Başkanı Prof. Dr. Mehmet Günay ile devlet ve vakıf üniversitelerinden Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanları ile BESYO ve Spor Bilimleri Fakülte Dekanları katıldı.

Yaklaşık olarak 150 devlet ve vakıf üniversitesinin Sağlık Kültür ve Spor Daire(SKS) Başkanlarının katıldığı toplantıda Mardin Artuklu Üniversitesi SKS Daire Başkanı Mehmet Bayar bölge federasyon eğitim kurulu üyeliğine ve bölge üniversiteleri daire başkanları temsilciliğine seçildi.

GAÜN Mavera Kongre ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıda konuşan Bakan Kasapoğlu, üniversitelerin kendileri için en büyük paydaşlardan biri olduğunu söyledi.