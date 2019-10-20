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Üniversitelerarası iş birliği devam ediyor

21 dakika önce

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Ziraat Fakültesi ile Berlin Humboldt Üniversitesi Yaşam Bilimleri Fakültesi arasında gerçekleşen Erasmus antlaşması çerçevesinde Prof. Dr. Frank Chmielewski ve Dr. Klaus Peter Götz fakülteyi ziyaret etti.

Üniversitelerarası iş birliği devam ediyor, System.String[]

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Ziraat Fakültesi ile Berlin Humboldt Üniversitesi Yaşam Bilimleri Fakültesi arasında gerçekleşen Erasmus antlaşması çerçevesinde Prof. Dr. Frank Chmielewski ve Dr. Klaus Peter Götz fakülteyi ziyaret etti.


2003 yılından bu yana Berlin Humboldt Üniversitesi ile yürütülen çalışmalar çerçevesinde, 40 Ziraat Fakültesi öğrencisi iki aylık stajlarını Berlin Humboldt Üniversitesi'nde tamamlarken, staj faaliyetleri dışında özellikle yüksek lisans, doktora ve doktora sonrası 25 öğrenci, asistan ve öğretim üyesi Humboldt Üniversitesi'ne çalışma ziyaretlerinde bulundu. Erasmus bütçesi dışında öğrenci ve öğretim elamanları değişimi için DAAD ve IAESTE tarafından (Alman Akademik Mübadele Servisi ve Uluslararası Teknik Stajyer Öğrenci Değişimi Birliği ) bugüne kadar yaklaşık 70 bin Euro'luk bir fon Almanya tarafından sağlanırken, Berlin Humboldt Üniversitesinden bu süre zarfında toplamda 25 öğrenci ve öğretim üyesi Ziraat Fakültesi'ni ziyaret etti.


İki üniversitenin yetkilileri tarafından birlikte yürütülen uluslararası kongrelerin, bilimsel workshop ve projelerin önümüzdeki dönemlerde de devam edeceği duyuruldu. - AYDIN

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Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 11:01 Kaynak: İHA
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