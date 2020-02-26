Üniversitelerarası Kayaklı Koşu Türkiye Şampiyonası Muş'ta başladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Üniversitelerarası Kayaklı Koşu Türkiye Şampiyonası Muş'ta başladı - Son Dakika Spor

Üniversitelerarası Kayaklı Koşu Türkiye Şampiyonası Muş'ta başladı

6 saat önce

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) ev sahipliğinde düzenlenen Üniversitelerarası Kayaklı Koşu Türkiye Şampiyonası başladı.

Üniversitelerarası Kayaklı Koşu Türkiye Şampiyonası Muş'ta başladı, System.String[]

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) ev sahipliğinde düzenlenen Üniversitelerarası Kayaklı Koşu Türkiye Şampiyonası başladı.

Merkeze 8 kilometre uzaklıktaki Güzeltepe Kayak Merkezi'nde 2 gün sürecek organizasyona, MŞÜ'nün yanı sıra, Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ), Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) ve Orta Doğu Teknik Üniversitesinden (ODTÜ) toplam 24 sporcu katıldı.

Şampiyonanın ilk gününde kadınlar 5 bin metre ve erkekler 10 bin metre yarışları yapılırken, sporcular dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti.

Kadınlar 5 bin metre yarışında, AİÇÜ'den Zozan Malkaç birinci, MŞÜ'den Güllü Akalın ikinci ve AİÇÜ'den Fatma Koçer üçüncü oldu.


Erkekler 10 bin metre mücadelesinde ise MŞÜ'den Ahmet Oğlağo birinci, AİÇÜ'den Cihat Kartal İkinci, Okan Alalma da üçüncü sırayı aldı.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Muş İl Temsilcisi ve MŞÜ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Alper Karadağ yaptığı açıklamada, Üniversitelerarası Kayaklı Koşu Türkiye Şampiyonası'nın Sultan Alparslan'ın diyarında ilk defa düzenlendiğini dile getirip, katılan sporculara başarı dileklerinde bulundu.

Üniversitelerarası Kayaklı Koşu Türkiye Şampiyonası, yarın gerçekleştirilecek yarışlarla tamamlanacak. Organizasyonun ödül töreni sonrası Güzeltepe Kayak Merkezi'nde kar festivali düzenlenecek.

Muş Alparslan Üniversitesi, Türkiye, Muş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 02:12 Kaynak: AA
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