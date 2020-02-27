Üniversitelerarası Kayaklı Koşu Türkiye Şampiyonası Muş'ta sona erdi - Son Dakika
Son Dakika Spor Üniversitelerarası Kayaklı Koşu Türkiye Şampiyonası Muş'ta sona erdi - Son Dakika Spor

Üniversitelerarası Kayaklı Koşu Türkiye Şampiyonası Muş'ta sona erdi

7 saat önce

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) ev sahipliğinde düzenlenen Üniversitelerarası Kayaklı Koşu Türkiye Şampiyonası tamamlandı.

Üniversitelerarası Kayaklı Koşu Türkiye Şampiyonası Muş'ta sona erdi, System.String[]

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) ev sahipliğinde düzenlenen Üniversitelerarası Kayaklı Koşu Türkiye Şampiyonası tamamlandı.

Merkeze 8 kilometre uzaklıktaki Güzeltepe Kayak Merkezi'nde 2 gün süren organizasyona, MŞÜ'nün yanı sıra, Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ), Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) ve Orta Doğu Teknik Üniversitesinden (ODTÜ) toplam 24 sporcu katıldı.


Şampiyonanın ikinci gününde kadınlar 5 bin metre ve erkekler 10 bin metre yarışları yapılırken, sporcular dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti.


Kadınlar 5 bin metre yarışında, AİÇÜ'den Zozan Malkaç birinci, MŞÜ'den Güllü Akalın ikinci ve AİÇÜ'den Fatma Koçer üçüncü oldu.

Erkekler 10 bin metre mücadelesinde ise MŞÜ'den Ahmet Oğlağo birinci, AİÇÜ'den Okan Alalma ikinci, Cihan Kartal da üçüncü sırayı aldı.


Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Muş İl Temsilcisi ve MŞÜ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Alper Karadağ yaptığı açıklamada, güzel bir organizasyon olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Hava şartlarının yarışa uygun olması memnun ediciydi. Hem öğrencilerin katılımı hem de ildeki destek memnuniyet vericiydi. Bu bir başlangıçtı ve Muş'ta ilk defa yapıldı. Bundan sonra daha büyük yarışlara, farklı kategorilerde Türkiye şampiyonlarına ev sahipliği yapabileceğimizi de gördük. Her hangi bir kaza ve aksilik olmadan yarışları bitirdik."

Yarışmaların ardından sporculara ödülleri verildi. Ödül töreni sonrası Güzeltepe Kayak Merkezi'nde kar festivali düzenlendi.

Türkiye, Muş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 02:04 Kaynak: AA
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