Üniversiteli gençler renkleri kullanarak matematiği eğlenceli hale getirdi - Son Dakika

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Hitit Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi akademisyen ve öğrencileri, ilkokul öğrencilerinin matematiği renklerle öğrenebilecekleri bir çalışma başlattı.

Çorum Tanyeri İlkokulunda matematik dersinde öğrencilerin başarısını yükseltmek amacıyla "Matematik Dostu Okul Projesi" hazırlandı.

Proje kapsamında, Hitit Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Resim Bölümü son sınıf öğrencileri, Resim Ana Sanat Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Muteber Burunsuz'un danışmanlığında, ilköğretim temel matematik dersinin eğlenerek öğrenilmesini sağlayacak çeşitli materyaller hazırladı.

Şeker, top, araba gibi çeşitli şekillerde tasarlanan eğitim materyalleri, ilkokul öğrencileriyle buluşturuldu.

Doç. Dr. Burunsuz, AA muhabirine, öğrencilerin matematik dersine ilgisini artırmak için materyaller hazırlarken, çocukların en sevdiği yiyecek ve oyuncakları dikkate aldıklarını söyledi.

Resim bölümü öğrencilerinin gönüllü olarak katıldığı çalışmada, özgün tasarımlar ortaya çıktığını anlatan Burunsuz, "Çocukların sevdiği şeyler üzerine, akrilik boya ve kolaj tekniğini kullanarak rakamları çeşitli renklerde yansıttık. Malzeme olarak da gazoz ve kavanoz kapağı, ip, kumaş gibi atık maddeleri kullandık. Bu yöntemde esas amaç öğrencilerin rakamlara ilgisini artırmak." dedi.

"Hedefimiz matematiği eğlenceli, uygulamalı bir şekilde öğretebilmek"

Matematiğin zor olduğuna dair olumsuz yargıların, çocuklarda ilkokul döneminden itibaren başladığına işaret eden Doç. Dr. Burunsuz, şunları dile getirdi:

"Bizim hedefimiz bu ön yargıyı ortadan kaldırmak, matematiği eğlenceli, uygulamalı bir şekilde öğretebilmek. Bu doğrultuda, özellikle pek çok öğrencinin zorlandığı konuları çeşitli görsel ve eğitsel materyallerle desteklemeye çalıştık. Öğrencilerin zorlandığı konulardan çarpma işlemiyle ilgili tekerlemeli kartelalar, üç boyutlu geometrik şekiller, yazı tahtası düzeneği üzerinde basamak değeri bulmaca oyunu gibi ders materyallerini hazırladık ve öğrencilerimizle buluşturduk."

"Öğrencilerin büyük ilgisini çekti"

Tanyeri İlkokulu Sınıf Öğretmeni Melek Güner de matematiğin eğlenceli bir yöntemle öğretilmesi için hazırlanan eğitim materyallerine öğrencilerin büyük ilgi gösterdiğini söyledi.

Güner, 20 yıllık öğretmenlik hayatında en çok karşılaştığı sorunlardan birinin matematik dersine karşı öğrencilerin olumsuz yargıları olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bu sorunu aşmak için hazırladığımız proje kapsamında Hitit Üniversitesinden çok güzel fikirler çıktı. Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Resim Bölümü tarafından hazırlanan ders materyalleri, çocuklarımıza matematiği oyun oynayarak, eğlenerek öğrenme imkanı sunuyor. Nitekim bu yeni ders materyalleri, beklediğimiz gibi öğrencilerin büyük ilgisini çekti. Bu sayede matematik dersine olan ilginin, bunun sonucunda öğrencilerimizin başarısının artmasını bekliyoruz."

Proje kapsamında, öğrencilerin matematik dersine ilgilerinin artması için haziran ayına kadar farklı etkinlikler yapılacağı bildirildi.