Üniversiteli Gülistan'a ait olduğu iddia edilen son görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Üniversiteli Gülistan'a ait olduğu iddia edilen son görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika

Üniversiteli Gülistan'a ait olduğu iddia edilen son görüntüler ortaya çıktı

18 dakika önce

YENİ GÖRÜNTÜTunceli'de Gülistan Doku'nun kaybolduğu 5 Ocak günü, Pertek karayolunda ilerleyen bir kişi, genç kızın telefon sinyalinin son alındığı Sarısaltuk Viyadüğü üzerinde otururken, aracının kamerasına yansıdığı iddia edilen görüntüleri savcılığa teslim etti.

Üniversiteli Gülistan'a ait olduğu iddia edilen son görüntüler ortaya çıktı, System.String[]

YENİ GÖRÜNTÜTunceli'de Gülistan Doku'nun kaybolduğu 5 Ocak günü, Pertek karayolunda ilerleyen bir kişi, genç kızın telefon sinyalinin son alındığı Sarısaltuk Viyadüğü üzerinde otururken, aracının kamerasına yansıdığı iddia edilen görüntüleri savcılığa teslim etti. Görüntülerde, Gülistan olduğu iddia edilen kapüşon takan kızın, viyadükteki bariyerlerin arasında oturduğu görülüyor. Savcılık, görüntülerdeki kişinin Gülistan olup olmadığını belirlemek için inceleme başlattı.


Pertek, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 09:32 Kaynak: DHA
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