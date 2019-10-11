Son Dakika Haberleri: Üniversiteli öğrencilerden Barış Pınarı Harekatı'na destek
Son Dakika Güncel Üniversiteli öğrencilerden Barış Pınarı Harekatı'na destek

Üniversiteli öğrencilerden Barış Pınarı Harekatı'na destek

1 saat önce

Ağrı'da bir araya gelen bir grup üniversite öğrencisi, Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek amacıyla Fetih Suresi okuyup dua etti.

Ağrı'da bir araya gelen bir grup üniversite öğrencisi, Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek amacıyla Fetih Suresi okuyup dua etti.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Üniversiteli AK Gençlik Hanım Komisyonunca (ÜNİAK), Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek amacıyla program düzenlendi.

Gençlik Merkezi Şark Köşesi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen programda, üniversiteli öğrenciler, Barış Pınarı Harekatı'na katılan güvenlik güçleri için Fetih Suresi okuyup dua etti.

Komisyon Başkanı Zeynep Erim, Barış Pınar Harekatı'na destek vermek ve Mehmetçik'in yanında olduklarını göstermek amacıyla bir araya gelerek Fetih Suresi ve Kur'an-ı Kerim okuduklarını söyledi.

Mehmetçik'e sürekli dua ettiklerini belirten Erim, şunları kaydetti:

"Ordumuzun, Barış Pınarı Harekatı'na başladığını, askerlerimizin 'biz düğüne gidiyoruz, sizlerde bize dua edin' dediğini duyunca bir araya gelip onlara bol bol dua etmek istedik. 10 arkadaşımızla bir araya geldik. Her vakit namazımızda dua etmeye çalışıyoruz, onlar cephede savaşıyor, biz de manevi anlamda onlara destek olmaya çalışıyoruz."

Üniversiteli öğrencilerden Barış Pınarı Harekatı'na destek

Barış Pınarı Harekatı, Fetih Suresi, Ağrı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 09:32 Kaynak: AA
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