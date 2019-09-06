Üniversiteliler "organ bağışı" için Meriç kenarında buluşacak

Edirne'de Meriç Nehri kıyısında 5 bin üniversite öğrencisinin katılımı ile organ bağışının önemine dikkati çekmek amacıyla çadır kampı düzenlenecek.

İstanbul Organ Nakli Derneği Başkanı Prof. Dr. Murat Tuncer, yaptığı yazılı açıklamada, amaçlarının organ bağışı ve nakli konusunda başta hekimler ve hastalar olmak üzere tüm toplumu bilgilendirmek olduğunu belirtti.

Türkiye'de organ bağışı farkındalığının arttırılması, organ naklinin gelişimine katkı sağlanması ve bağışın önemine dikkat çekilmesi adına, ulusal ve uluslararası 5 bin üniversitelinin katılacağı çadır kampı birçok etkinliği düzenleyeceklerini ifade eden Tuncer, şöyle devam etti:

"Toplumun en çok ihtiyaç duyduğu bir alanda yeni ve enerjisi yüksek projeler üretmek, öğrenciler ile birlikte çalışmak ve verimli işler ortaya koymak adına 4-6 Ekim tarihlerinde dünyada ilk defa uluslararası üniversite öğrencilerinin katılımı ile farkındalık festivalini 'Çadırını kap gel' sloganıyla hayata geçireceğiz. Çalışma, Edirne Valiliği, Edirne Belediye Başkanlığı, Edirne Sağlık Müdürlüğü ve 4 üniversite işbirliği ile gerçekleştirilecek. Öğrenci kulüpleri koordinatörlüğünde yürütülen hazırlıklar sonucunda 6 farklı ülkeden 600 civarı yabancı uyruklu öğrenci ile birlikte kampa toplam 5 bin öğrenci beklenmektedir."

Tuncer, ücretsiz olan kampa katılımın kitap bağışıyla gerçekleşeceğini kaydetti.

Kayıtlı olarak organ nakli bekleyen hasta sayısının 30 bine yaklaştığının altını çizen Tuncer, "Bu sayı azımsanmayacak kadar yüksek ve bazı illerimizin nüfusu kadar insandan bahsediyoruz. Dernek olarak bu ve bunun gibi projeler ile bağışçı sayısında artış görülmesi en büyük hedefimiz olacak, gençler bu konudaki en büyük güvencemizdir" dedi.