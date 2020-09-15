Üniversitenin akreditasyonlu program sayısı artıyor - Son Dakika

İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ), uluslararası bağımsız akreditasyon kuruluşlarının değerlendirmeleri sonucu Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (UBYO) Televizyon Haberciliği ve Programcılığı Bölümü'nün akredite edilmesiyle uluslararası akreditasyona sahip program sayısının 63'ye yükseldiğini açıkladı.

Televizyon Haberciliği ve Programcılığı Bölümü hakkında bilgi veren ve mezunlarının kamu ve özel yayın kuruluşları olmak üzere iletişimin gerçekleştiği hemen her yerde çalışma imkanına sahip olduğunu ifade eden UBYO Müdür Vekili Dr. Öğr. Üyesi Hilal Kılıç, " Yönetmen, gazeteci, kurgu yönetmeni, kameraman, muhabir, senarist, spiker, editör, araştırmacı yazar ve eleştirmen gibi pek çok unvanla çalışabilirler" diye konuştu.

"NİTELİKLİ MEDYA ÇALIŞANLARI YETİŞTİRMEYİ AMAÇLIYOR"

Bölümün 4 yıllık bir eğitim programına sahip olduğunu belirten Kılıç, "Televizyon Haberciliği Programcılığı bölümü, öğrencilerin hem teorik olarak alan hakkındaki bilgilerini arttırdığı hem de aldıkları uygulamalı dersler sayesinde öğrendikleri bilgileri pratik ederek pekiştirme şansını elde ettiği bir müfredata sahip. Bölüm genel olarak medya, özel olarak ise televizyon haberciliği ve programcılığı alanında çalışacak nitelikli medya çalışanları yetiştirmeyi amaçlıyor. Öğrencilere, "eleştirel medya okuryazarlığı, haber toplama ve yazma teknikleri, televizyon yayıncılığı, program yazarlığı" gibi pek çok alanda bilgi ve beceriler kazandırılıyor" diye konuştu.

"DERİNLİKLİ BİLGİYE SAHİP OLMALARINI SAĞLIYOR"

Televizyon Haberciliği ve Programcılığı bölümünde ders veren öğretim üyeleri hakkında bilgi veren Kılıç, "Akademik çalışmalarının yanı sıra medya sektörünün çeşitli alanlarında iş tecrübeleri bulunuyor. Bölüm hocalarının bu iki yönlü boyutu, öğrencilerin okudukları bölüm ve ileride çalışacakları iş kolları hakkında daha derinlikli bilgiye sahip olmalarını sağlıyor" dedi.

"PEK ÇOK UNVANLA ÇALIŞABİLİRLER"

Televizyon Haberciliği ve Programcılığı Bölümü mezunlarının kamu ve özel yayın kuruluşları olmak üzere iletişimin gerçekleştiği hemen her yerde çalışma imkanına sahip olduğunu ifade eden UBYO Müdür Vekili Dr. Öğr. Üyesi Hilal Kılıç, "Yönetmen, gazeteci, kurgu yönetmeni, kameraman, muhabir, senarist, spiker, editör, araştırmacı yazar ve eleştirmen gibi pek çok unvanla çalışabilirler" diye konuştu.

UYGULAMALI DERSLER

Bölümde öğrenim gören öğrencilerin, ileride icra edecekleri işlerle alakalı çeşitli uygulamalı dersler aldıklarını söyleyen Kılıç, bu dersleri şöyle sıraladı:

"Kamera ve çekim teknikleri, TV'de kurgu teknikleri, ileri kurgu teknikleri, ses ve görsel üretim teknikleri, televizyon senaryo yazarlığı, televizyon program yapımı ve yönetimi, kısa film uygulamaları, haber dili diksiyon ve haber teknikleri."

AKREDİTASYON NEDİR?

İstanbul Gelişim Üniversitesi akreditasyon ile ilgili şu bilgileri paylaştı; "Üniversiteler için akreditasyona sahip olmak eğitimin kalitesini belgelemek anlamına geliyor. Üniversiteler, hem ulusal hem de uluslararası kuruluşlara başvurarak eğitimlerini "kalite" açısından onaylatıyor. YÖK, üniversite tercihi yapacak adayların seçimini kolaylaştırmak ve daha bilinçli tercih yapmalarını sağlamak amacıyla tercih kılavuzuna, üniversitelerin programlarının akreditasyon bilgisi de ekliyor."