Ünlü dağcı Tunç Fındık, sporcularla Murat Kanyonu'ndaki buz sarkıtlarına tırmandı (1) - Son Dakika

Dünyaca ünlü Türk dağcı Tunç Fındık ile dağcılar, Ağrı'nın Diyadin ilçesinde bulunan karlar altındaki Murat Kanyonu'nda oluşan 30 metrelik buz sarkıtlarına tırmanış yaptı.

Kaplıcaları ve doğal güzellikleriyle bilinen ilçenin kış sporlarında da söz sahibi olması için Diyadin Kaymakamlığı öncülüğünde çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda, Kaymakam ve Belediye Başkanvekili Alper Balcı'nın girişimiyle ZİRVE Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Iğdır Şubesi öncülüğünde birçok dağcı, sarp kayalıklara sahip Murat Kanyonu'na geldi.

Soğukların etkisiyle oluşan buz sarkıtlarına tırmandılar

Dünyadaki 8 bin metreyi aşan 14 dağın 13'üne tırmanan ve Everest Dağı'na iki defa çıkan ilk Türk olma özelliğiyle dikkati çeken Tunç Fındık ile dağcı Arda Türegün ve çok sayıda sporcu, rotalarını belirledikten sonra dondurucu soğukların etkisiyle oluşan 30 metrelik buz sarkıtlarına tırmandı.

Kaymakam Balcı, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ilçenin birçok güzelliğe sahip olduğunu ve bundan sonra kış sporlarıyla da öne çıkması için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Kanyonun kilometrelerce uzunluğa sahip olduğunu ifade eden Balcı, şöyle konuştu:

"Milli dağcımız Tunç Fındık'a çok teşekkür ediyorum. Uzun zamandır kendisini bekliyorduk, geldiler ve şeref verdiler. Bu zorlu parkurda hayatlarını ortaya koydular ve tırmanışlarını gerçekleştirdiler. Herkesi ilçemize bekliyoruz, amacımız ilçemizi tanıtmaktır. Kayak, kaplıca, doğa sporları, yürüyüş ve tırmanış bizde ve bunlardan dolayı herkesi bekliyoruz. Tunç Fındık'ın gelişiyle buz tırmanışını seneye bir festival haline getirmeyi düşünüyoruz. Kaymakamlık ve belediye olarak yazın kaplıca festivali, kışın da buz festivali yapmak istiyoruz."

Tunç Fındık: "Burası çok büyük bir buz parkı haline gelebilir"

Milli dağcı Tunç Fındık ise kanyonun tırmanış için birbirinden zorlu şelalelere sahip olduğunu ve bu yönüyle ilgi çekeceğini anlattı.

Bölgenin tırmanış ve dağcılık potansiyeline dikkati çeken Fındık, "Doğal güzelliği çok farklı ve değişik bir kanyon. Birazcık uğraşı ve az bir çabayla burası çok büyük bir buz parkı haline gelebilir. Çok doğal bir ortam ve burada yapay olarak yönlendirilen sular, çok farklı zorluklarda buz tırmanışını seven her kişiye hitap edebilecek bir parkur oluşturulabilir. Bunun örneği Erzurum Palandöken'de var. O örnekten yola çıkılarak dünyanın ve Türkiye'nin her yerinden insanlara hitap edebilecek çok değişik bir buz ortamı oluşturulabilir." ifadelerini kullandı.

Kanyonda oluşan buzların kaliteli olduğunu ve tırmanış için aranan birçok talebe karşılık verdiğini aktaran Fındık, şunları kaydetti:

"Bir dağcının tırmanışı için en önemli şey, farklı coğrafyalarda tırmanmak ve oralardaki başka tırmanış güzergahlarının tadına bakmaktır. Farklı yemekler yemekten zevk almak gibi bir şey. Buraya mutlaka insanlar gelecektir ve bu sayı her sene katlanacaktır. Burada buz tırmanışının yapıldığının bilinmesi çok önemlidir. Hiç bilinmeyen bir yere keşif amaçlı gittiğinizde bu büyük bir uğraştır ve çok insan da bununla uğraşmaz. Artık burada keşfedilmiş, tırmanışı yapılmış, derecesi ve uzunluğu belli olan bir tırmanış güzergahı var. İnsanlar bunun için artık buraya gelir. Buzun kalitesi güzel, sıfırın altında 18 derecede tırmandık."