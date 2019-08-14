ÜNLÜ DAMAT ADAYI VEDA VİDEOSU YAYINLAYIP İNTİHAR ETTİ

KATILDIĞI evlilik programıyla tanınan damat adayı Uğur Doğan Fatih'te intihar etti.

KATILDIĞI evlilik programıyla tanınan damat adayı Uğur Doğan Fatih'te intihar etti.

Olay, dün saat 18.30 sıralarında Kocamustafapaşa Mahallesi'nde bulunan evde meydana geldi. İddiaya göre eve gelen aile üyeleri, Uğur Doğan (25) 'ın ne olduğu henüz belirlenemeyen bir madde içerek intihar ettiğini fark etti. Aile polis ve sağlık ekiplerini aradı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Doğan'ı Samatya'da bulunan İstanbul Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede yapılan 1 saatlik müdahaleye rağmen Uğur Doğan hayatını kaybetti. Yakınları, hastane polisine Doğan'ın siyanür içerek intihar etmiş olabileceğini iletti. Bunun üzerine evde inceleme yapıldı.

EVDE SİYANÜR İNCELEMESİ YAPILDI

Yapılan aramalarda sağlığa etki edecek her hangi bir kimyasal maddeye rastlanmadı. Samatya'da bulunan İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki işlemleri tamamlanan Doğan'ın cenazesi Yenibosna'da bulunan Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Uğur Doğan'ın kesin ölüm nedeni otopsi işlemlerinden sonra netlik kazanacak.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN SON VİDEOSUNU YAYINLADI

Sosyal medya hesabından bir video paylaşan Uğur Doğan, "Akıl sağlığım, bilincim yerinde. Ne yapıyorsam özgür, hür irademle yapıyorum. Beni asla unutmayın olur mu? İyilikle güzellikle kalın her zaman. Hoşçakalın" dediği videoyu "Bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Hoşça kalın, hep güzel kalın" notuyla paylaştı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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