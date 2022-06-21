Ünlü fenomen Erkan Porçay hakkında verilen 4 yıl 2 aylık cezanın onandı - Son Dakika
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Ünlü fenomen Erkan Porçay hakkında verilen 4 yıl 2 aylık cezanın onandı

21.06.2022 00:34
Ünlü fenomen Erkan Porçay hakkında verilen 4 yıl 2 aylık cezanın onandı

Ünlü fenomen Erkan Porçay'a YouTube'da yayınladığı bir videoda uyuşturucu özendirmek suçlamasıyla 4 yıl hapis 2 ay hapis cezası verildi. YouTuber Erkan Porçay, mahkemenin hakkındaki kararı onadığını ve teslim olacağını duyurdu.

YouTube'da yayınlamış olduğu parodi videosuyla gündeme gelen YouTuber Erkan Porçay, mahkemenin hakkındaki kararı onadığını ve teslim olacağını duyurdu.

"MAALESEF CEZAYI ONAMIŞLAR"

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Porçay, şu ifadeleri kullandı: "İstinaf mahkemesinden cevap geldi. Maalesef cezayı onamışlar. Keşke öncesinde en azından kendimi ifade etmem için duruşma açsalardı. Ama maalesef durum bu. Yarın erkenden Çağlayan Adliyesi'ne gidip teslim olacağım. Süreçteki tüm destekleriniz için hepinize çok teşekkür ederim."

Youtube fenomeni Porçay hakkında verilen 4 yıl hapis cezası onandı

PORÇAY NEDEN CEZA ALDI?

Porçay, 18 Şubat 2021'de Rapçi Ezhel'in bir şarkısına çektiği parodi klibinde insanları uyuşturucu kullanımına özendirmek gerekçesiyle mahkemeye sevk edildi. Davası, İstanbul 18. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Davada Porçay'ın YouTube için çektiği 'Ot İçiyorum' başlıklı parodi videosu sebebiyle, 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi. Mahkeme, Porçay kullanıcı adıyla paylaşım yapan"Uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımını özendirmek" gerekçesiyle 4 yıl 2 ay hapsine hükmetti. İstifa mahkemesi ise verilen cezayı onadı.

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