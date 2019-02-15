Ünlü Fitness Uzmanı Dolandırıcılıkla Suçlanıyor!

27 yaşındaki Brittany Dawn Davis, Instagram
'daki 500 bin takipçisine öncesi ve sonrası fotoğrafları ile sağlıklı beslenme ve spor önerilerinde bulunuyordu.
Ünlü fitness uzmanı, takipçilerinin artması ve fenomen olmasını fırsata çevirerek para karşılığı kişiye özel programlar yapmaya başladı. Davis, 60 günlük minimum programlardan kişi başı 200 dolar kazanıyordu.
Ancak gerçek sertifikası ve eğitimi olmadığı iddia edilen Davis'in programı hakkında bir süre sonra şikayetler gelmeye başladı. Pek çok kişi programların işe yaramadığını ve birebir ilgilenilmediklerini söyledi.
Davis şikayet paylaşımlarını önemsemedi ve üstüne olumsuz yorumları sildirdi. Bu sayede işleri almaya ve kapaklarda yer almaya devam etti.
Ancak genç kadının planları mağdurların Facebook
grubu açıp yaşadıklarını aktarmasıyla bozuldu.
İddialara göre genç kadın kendisini şikayet edenleri engelliyor, engel olamadıklarına ise paralarını iade karşılığında 'gizlilik sözleşmesi' imzalattırıyordu.
Böylelikle Davis başka insanlardan 'kişisel program' karşılığı ayda binlerce dolar para almaya devam ediyordu.
Facebook şikayet grubundaki iddialar üzerine Davis açıklama yapmak zorunda kaldı.
Geçtiğimiz hafta YouTube'dan yaptığı yayınla ağlamaklı bir şekilde özür dileyen Davis, "Çok saf duygularla bu işe başlamıştım böyle olacağını tahmin etmezdim. Etkilenen herkesten özür dilerim" dedi.
Ancak Davis'in açıklamalarından memnun kalmayan pek çok mağdur genç fitness uzmanına dava açmaya hazırlanıyor.