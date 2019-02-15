Son Dakika Haberleri: Ünlü Fitness Uzmanı Dolandırıcılıkla Suçlanıyor!

Ünlü Fitness Uzmanı Dolandırıcılıkla Suçlanıyor!

48 dakika önce

27 yaşındaki Brittany Dawn Davis, Instagram'daki 500 bin takipçisine öncesi ve sonrası fotoğrafları ile sağlıklı beslenme ve spor önerilerinde bulunuyordu.

Ünlü Fitness Uzmanı Dolandırıcılıkla Suçlanıyor!, System.String[]
27 yaşındaki Brittany Dawn Davis, Instagram'daki 500 bin takipçisine öncesi ve sonrası fotoğrafları ile sağlıklı beslenme ve spor önerilerinde bulunuyordu.

Ünlü fitness uzmanı, takipçilerinin artması ve fenomen olmasını fırsata çevirerek para karşılığı kişiye özel programlar yapmaya başladı. Davis, 60 günlük minimum programlardan kişi başı 200 dolar kazanıyordu.

Ancak gerçek sertifikası ve eğitimi olmadığı iddia edilen Davis'in programı hakkında bir süre sonra şikayetler gelmeye başladı. Pek çok kişi programların işe yaramadığını ve birebir ilgilenilmediklerini söyledi.

Davis şikayet paylaşımlarını önemsemedi ve üstüne olumsuz yorumları sildirdi. Bu sayede işleri almaya ve kapaklarda yer almaya devam etti.

Ancak genç kadının planları mağdurların Facebook grubu açıp yaşadıklarını aktarmasıyla bozuldu.

İddialara göre genç kadın kendisini şikayet edenleri engelliyor, engel olamadıklarına ise paralarını iade karşılığında 'gizlilik sözleşmesi' imzalattırıyordu.

Böylelikle Davis başka insanlardan 'kişisel program' karşılığı ayda binlerce dolar para almaya devam ediyordu.

Facebook şikayet grubundaki iddialar üzerine Davis açıklama yapmak zorunda kaldı.

Geçtiğimiz hafta YouTube'dan yaptığı yayınla ağlamaklı bir şekilde özür dileyen Davis, "Çok saf duygularla bu işe başlamıştım böyle olacağını tahmin etmezdim. Etkilenen herkesten özür dilerim" dedi.

Ancak Davis'in açıklamalarından memnun kalmayan pek çok mağdur genç fitness uzmanına dava açmaya hazırlanıyor.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 04:40 

Facebook, Instagram, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sadri Alışık'ın Abi- Kardeş Paylaşımı Takipçilerini Güldürdü Mustafa Sandal'ın Sevgilisi Melis Sütşurup'tan Aşk Dolu Paylaşım Geldi

Dünyaca Ünlü Yıldız Orlando Bloom ve Katy Perry Nişanlandı Nesrin Cavadzade'den Manidar Yılan Göndermesi!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.2.2019 17:28:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ünlü Fitness Uzmanı Dolandırıcılıkla Suçlanıyor!
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]