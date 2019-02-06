Ünlü İş Kadını Nazire Dedeman Son Yolculuğuna Uğurlandı
2 saat önce
UMUT Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Nazire Dedeman Tarabya'da bulunan Dedeman Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.
UMUT Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Nazire Dedeman Tarabya'da bulunan Dedeman Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.
Umut Onurlu Önderler Yetiştirme (UMUT) Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Nazire Dedeman Çağatay, geçirdiği kalp ameliyatı sonrasında fenalaşarak hayata gözlerini yummuştu. 70 yaşındaki ünlü iş kadınının cenaze namazı Tarabya Ferahevler bulunan Dedeman Camii'nde öğle namazına müteakiben kılındı. Dedemanın cenazesi perşembe günü ise ikindi namazına müteakip Ankara
Cebeci Asri Mezarlığında bulunan aile kabristanında toprağa verilecek.
Cenazede Dedeman'ın kızları Özlem ve Özben Önal ile birlikte diğer aile mensupları taziyeleri kabul etti. Öte yandan cenazeye Fenerbahçe Spor Kulübü
Başkanı Ali Koç
ve Beyoğlu
Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan
da katıldı. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 02:58 Kaynak: İHA
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