Son Dakika Haberleri: Ünlü İş Kadını Nazire Dedeman Son Yolculuğuna Uğurlandı

Ünlü İş Kadını Nazire Dedeman Son Yolculuğuna Uğurlandı

2 saat önce

UMUT Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Nazire Dedeman Tarabya'da bulunan Dedeman Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Ünlü İş Kadını Nazire Dedeman Son Yolculuğuna Uğurlandı, System.String[]
UMUT Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Nazire Dedeman Tarabya'da bulunan Dedeman Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Umut Onurlu Önderler Yetiştirme (UMUT) Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Nazire Dedeman Çağatay, geçirdiği kalp ameliyatı sonrasında fenalaşarak hayata gözlerini yummuştu. 70 yaşındaki ünlü iş kadınının cenaze namazı Tarabya Ferahevler bulunan Dedeman Camii'nde öğle namazına müteakiben kılındı. Dedemanın cenazesi perşembe günü ise ikindi namazına müteakip Ankara Cebeci Asri Mezarlığında bulunan aile kabristanında toprağa verilecek.

Cenazede Dedeman'ın kızları Özlem ve Özben Önal ile birlikte diğer aile mensupları taziyeleri kabul etti. Öte yandan cenazeye Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ve Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan da katıldı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 02:58 Kaynak: İHA

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