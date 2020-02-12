Ünlü isimler kış sporu etkinliğinde bir araya geldi - Son Dakika
Son Dakika Magazin Ünlü isimler kış sporu etkinliğinde bir araya geldi - Son Dakika Magazin

Ünlü isimler kış sporu etkinliğinde bir araya geldi

6 saat önce

Yılın en büyük kış sporu etkinliği olarak gösterilen Red Bull Homerun yarışmasına 2 binden fazla adrenalin tutkunu katılırken, ünlü isimler de etkinlikte boy gösterdi.

Ünlü isimler kış sporu etkinliğinde bir araya geldi, System.String[]
Yılın en büyük kış sporu etkinliği olarak gösterilen Red Bull Homerun yarışmasına 2 binden fazla adrenalin tutkunu katılırken, ünlü isimler de etkinlikte boy gösterdi.

Türkiye'nin en büyük kış sporu etkinliği olduğu belirtilen Red Bull Homerun, katılımcılara kış sporu deneyimi sundu. 2 binden fazla adrenalin tutkunu, Kartalkaya, Uludağ, Erciyes ve Palandöken'de bir araya geldi. Türkiye'de ilk kez gerçekleştirildiği belirtilen yarışta her merkezde ve kategoride erkek ve kadın birincileri belirlendi ve ödül kazandı.

Farklı bir kış sporu deneyimi yaşamak isteyenlerin katıldığı Red Bull Homerun'da ünlü isimlerin uğrak noktası ise Uludağ oldu. Levent Özçelik, Mirgün Cabas, Zeynep Yüksektepe, Erdil Yaşaroğlu, Begüm Kütük, Murat Güloğlu ve Gonca Vuslateri gibi ünlü isimler de etkinlikte yerlerini aldı. Oyuncu Begüm Kütük, "Yoğun iş temposundan tatil yapmaya çok fazla fırsatımız olmuyor. Red Bull Homerun ile çok farklı bir deneyim yaşadık. Bolca enerji topladık" dedi. Yarışmacıların önce 200 metre koşarak ekipmanlarına ulaştığı, ardından en hızlı şekilde bitiş çizgisine varmaya çalıştığı etkinlikte katılımcılar arasında Survivor yarışması ile ünlenen sosyal medya fenomenleri Anıl Berk Baki ve Gizem Kerimoğlu gibi isimler de yer aldı.


Kartalkaya, Red Bull, Türkiye, Uludağ, Magazin, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 11:27 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Emeklilerden 36 TL'lik aidat kesintisi yapıldığı iddiaları ortalığı karıştırdı
Ocak ayında haberlere en çok konu olan futbolcular belli oldu (Havadan görüntülerle) TÜRKİYE'NİN İLK ATATÜRK ANITI BAKIMSIZLIK İÇİNDE Türk havacılık devi Atlasglobal iflasını açıklayacak

Son Dakika Haberleri
17:41 Defne Samyeli'nin eski eşi Eren Talu'dan şok edici sözler!
17:16 Ünlü Youtuber Atakan Özyurt, Tutunamayanlar'ın kadrosuna dahil oldu
17:08 Haluk Levent bebek bezi reklamında oynadı
16:46 Kuruluş Osman kadrosunu güçlendiriyor! 3 yeni isim daha katıldı
15:33 Serenay Sarıkaya ile aşk yaşayan Cem Yılmaz, Defne Samyeli'yle ilgili paylaşımlarını silemedi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2020 18:18:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ünlü isimler kış sporu etkinliğinde bir araya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]