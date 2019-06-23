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Ünlü isimler sandık başında

57 dakika önce

Ünlü isimler sandık başında Sandık başına geçen ünlüler oy kullandıkları o anları sosyal medyadan paylaştıİSTANBUL - Sanat camiasının ünlü isimleri, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yenileme Seçimi için sandık başına gitti.

Ünlü isimler sandık başında
Sandık başına geçen ünlüler oy kullandıkları o anları sosyal medyadan paylaştı
İSTANBUL - Sanat camiasının ünlü isimleri, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yenileme Seçimi için sandık başına gitti. Oylarını kullanan Esra Erol, Ece Erken, Hadise, Emre Altuğ, Murat Boz gibi ünlü isimler fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaştı.
Vatandaşlık görevini yerine getiren sanat dünyasının ünlü isimleri de oy kullandıkları o anları sosyal medya hesaplarından paylaştı. Ünlü sanatçı Hadise'de oy kullanma fotoğrafını"oyver" etiketi ile paylaşırken, eşi ve çocuğuyla birlikte oy kullanmaya giden Esra Erol'da oyumuzu verdik notu ile paylaştı.
Ünlü sunucu Ece Erken ise "vatana millete hayırlı olsun. Vatandaşlık görevimizi yaptık" notu ile oy kullandığı anların fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.
Ayrıca, Gülben Ergen, Murat Boz'da oyunu kullandı.
Ünlü isimler sandık başında
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 04:34 Kaynak: İHA
İstanbul, Genel
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