Ünlü İsimler Uyuşturucu Soruşturmasında! - Son Dakika
Ünlü İsimler Uyuşturucu Soruşturmasında!

13.01.2026 19:51
Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu, adli kontrolle serbest bırakıldı; diğer isimlerin ifadeleri devam ediyor.

(İSTANBUL) İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında bu sabah gözaltına alınan 6 isimden Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu, yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması, yeni operasyonlarla devam ediyor.

Soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bugün yeni isimlerin gözaltına alındığını açıkladı. Açıklamaya göre, Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; Oktay Kaynarca, Emel Müftüoğlu, Neda Şahin, Ali Sert, Rabia Karataş ve Selen Çetinkaya gözaltına alındı. Başsavcılık açıklamasında gözaltındaki isimlere yönelik bir dizi suçlama sayıldı ve soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğü belirtildi.

Söz konusu isimler bugün akşam saatlerinde Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu, yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı. Diğer isimlerin ise ifade işlemleri devam ediyor

Kaynak: ANKA

21:18
