Ünlü isimlerden depremzedelere destek için "zELzELE" şarkısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ünlü isimlerden depremzedelere destek için 'zELzELE' şarkısı - Son Dakika

Ünlü isimlerden depremzedelere destek için "zELzELE" şarkısı

12 dakika önce

Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için bir araya gelen ünlü isimler, seslendirdikleri "zELzELE" şarkısıyla bir sosyal sorumluluk projesine imza attı.

Ünlü isimlerden depremzedelere destek için

Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için bir araya gelen ünlü isimler, seslendirdikleri "zELzELE" şarkısıyla bir sosyal sorumluluk projesine imza attı.

Müzik dünyası ve sosyal medyadan tanınan isimlerin, 24 Ocak'ta gerçekleşen depremin etkilerine odaklanan şarkısı, 2 günde yaklaşık 900 bin kişi tarafından tıklandı.

Tüm geliri depremden etkilenenlere bağışlanacak, manevi destek olması hedeflenen projenin klibi, YouTube'un "Trendler" listesine girdi.

Dijital Meydan Müzik Yapım Şirketi, TTE Prodüksiyon ve Babba Medya tarafından hazırlanan şarkıyı Tuğçe Kandemir, Heijan, Bilal Hancı, Nigar Muharrem, Eylül Öztürk, Ekin Uzunlar, Muti, Pınar Süer, Hüseyin Kemancı (İstanbul Strings), Can Yüce, Nahide Babashli, Mesut Çakır, Volkan Arslan, Ergün Şenlendirici, Eypio ve Aysel Yakupoğlu seslendiriyor.

Özkan Meydan, Alican Özbuğutu, Tolga Kandemir ve Taha Ekingen öncülüğünde dinleyicilerle buluşan şarkıyla, "her koşulda birlik ve beraberlik" mesajı veriliyor.

Malatya, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 03:38 Kaynak: AA
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