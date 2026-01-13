Ünlü İsimlere Uyuşturucu Soruşturması - Son Dakika
3-sayfa

Ünlü İsimlere Uyuşturucu Soruşturması

13.01.2026 18:21
Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu, ev hapsi talebiyle mahkemeye sevk edildi.

İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Oktay Kaynarca ile Emel Müftüoğlu, ev hapsi adli kontrol şartı talebiyle Sulh ceza Mahkemesi'ne sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak', 'uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak', 'bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek', 'kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak' suçlarından bir veya birkaçını işlediği iddia edilen şüpheliler oyuncu Oktay Kaynarca, şarkıcı Emel Müftüoğlu, Neda Ş., Ali S., Rabia K. ve Selen Ç. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen ve savcılıkta ifade işlemleri tamamlanan oyuncu Oktay Kaynarca ile şarkıcı Emel Müftüoğlu, ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Diğer şüphelilere yönelik ifade işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
19:40
SON DAKİKA: Ünlü İsimlere Uyuşturucu Soruşturması
