Ünlü İsimlere Uyuşturucu Soruşturması - Son Dakika
Ünlü İsimlere Uyuşturucu Soruşturması

21.01.2026 22:01
Abdullah Gençal tutuklandı, Bilal Hancı ev hapsine alındı, diğerleri hakkında adli kontrol kararı verildi.

(İSTANBUL) - Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında Abdullah Gençal tutuklanırken, Bilal Hancı hakkında ev hapsi ve yurt dışı yasağı, Mehmet Üstündağ ve İbrahim Barut hakkında adli kontrol kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Huzur Giyim'in sahibi Turgut Gençal'ın oğlu Abdullah Gençal tutuklama istemiyle, sosyal medya fenomeni Bilal Hancı, magazin yazarı Mehmet Üstündağ ile Abdi İbrahim İlaç Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Barut'un oğlu İbrahim Barut ise adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Hakimlikçe yapılan değerlendirme sonucunda Abdullah Gençal'ın tutuklanmasına karar verildi. Bilal Hancı hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve ev hapsi tedbiri uygulanırken, Mehmet Üstündağ ve İbrahim Barut hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı ve imza atmak şeklinde adli kontrol hükümleri getirildi.

Kaynak: ANKA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
23:18
Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi
23:07
Barzani, Papa ile görüştü: Kürtler için yardım istedim
Barzani, Papa ile görüştü: Kürtler için yardım istedim
22:38
Galatasaray Atletico Madrid karşısında ilk 24 yolunda avantajı aldı
Galatasaray Atletico Madrid karşısında ilk 24 yolunda avantajı aldı
21:22
Dünyanın en soğuk yeri Oymyakon’da eksi 71’de yaşam mücadelesi
Dünyanın en soğuk yeri Oymyakon'da eksi 71'de yaşam mücadelesi
21:16
Japonya’da kayıp helikopterin enkazı kraterde bulundu
Japonya'da kayıp helikopterin enkazı kraterde bulundu
20:30
Avrupa Parlamentosu, AB ile ABD arasındaki ticaret anlaşmasının onay sürecini askıya aldı
Avrupa Parlamentosu, AB ile ABD arasındaki ticaret anlaşmasının onay sürecini askıya aldı
