Ünlü isimleri buluşturan ödül töreni

Kazananların Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencilerinin oylarıyla belirlendiği Altınyıldız Classics Yılın Yıldızları Ödül Töreni'nin 19'uncusu önceki akşam gerçekleşti. Covid-19 salgını nedeniyle seyircisiz yapılan töreni Bay J sundu. 33 farklı kategoride ödüllerin dağıtıldığı törende "2020 yılında en beğenilen gazete" ödülü Hürriyet'e verildi.

"Aşk Tesadüfleri Sever 2", "2020 yılında en beğenilen film" ödülüne layık görüldü. Ödülü oyuncular Levent Can, Yiğit Kirazcı ve yönetmen Ömer Faruk Sorak birlikte aldı.

"2020 yılının en beğenilen müzik grubu" seçilen Manga'nın solisti Ferman Akgül, "Zor zamanlar geçiren tüm müzisyenler adına, özellikle rock grupları adına bu ödülü almak istiyorum" dedi. Akgül ayrıca gitar çalarak "Zor" şarkısını seslendirdi.

Öğrenciler, "2020 yılında en beğenilen DJ" ödülüne Doğuş Çabakçor'u layık gördü. Çabakçor, sevincini Instagram'da paylaştı: "Çok mutluyum!"

Yıldız Teknik öğrencileri, "2020 yılında en beğenilen gazete" kategorisinde Hürriyet'i birinci seçti. Ödülü Hürriyet Kurumsal İletişim Müdürü Merve Arbaş Özkaynak aldı.

"2020 yılının en beğenilen erkek sinema oyuncusu" ödülü, Uraz Kaygılaroğlu'nun oldu.

Semaver Kumpanya'nın sahneye taşıdığı Moliere eseri "Cimri", öğrenciler tarafından "2020 yılında en beğenilen tiyatro oyunu" seçildi. Ödülü, oyunda 'Harpagon' karakterini canlandıran Serkan Keskin aldı.

"2020 yılının en beğenilen erkek şarkıcısı" ödülünü alan Oğuzhan Koç, esprili bir teşekkür konuşması yaptı: "Bu salonda bir ödül daha aldım bundan 4-5 yıl önce. 'En iyi talk show' ödülüydü. '3 Adam' bitti ödülden sonra. Umuyorum bu ödül müzik kariyerim için de aynı etkiyi yaratmaz!"

Oyuncu Fırat Albayram ve eşi Ceyda Kasabalı Albayram, YouTube kanalları "Noluyo Ya¿" ile "2020 yılında en beğenilen dijital içerik üreticisi" ödülünü kucakladı.

"2020 yılının en beğenilen kadın şarkıcısı" ödülünü alan Zeynep Bastık, "Benim için gerçekten çok kıymetli bir ödül, çok teşekkürler" dedi.

Toygar Işıklı'nın "Babil" dizisi için bestelediği müzik, "2020 yılında en beğenilen dizi müziği" seçildi.

"Masterchef Türkiye"ye verilen "2020 yılında en beğenilen show programı" ödülünü programda jüri üyeliği yapan Şef Mehmet Yalçınkaya aldı.

SALONU TERK ETTİ

Kerem Bürsin, "2020 yılında en beğenilen erkek dizi oyuncusu" seçildi. Ünlü oyuncu ödülünü aldıktan sonra sahneden inerken, Bay J "Kerem Bey zor şartlarda çalışıyor. Gözleriniz dolacak ama geçen yıl bölüm başı 120 bin lira alarak çalışmaya devam etti" dedi. Bürsin, bu sözlere tepkisini hiçbir şey söylemeden, salonu terk ederek gösterdi.

Özür diledi

Bay J, yayınladığı bir videoyla özür diledi: "Ciddi ciddi sanatçıların zor koşullarından bahsediyordum. Sadece sonundaki sarkastik bir şakaydı. Amacını aşmış olabilir şakam. O yüzden kalbini kırdığım insanlardan özür diliyorum. Kerem Bürsin'i çok severim. Sevgili Kerem, ne kadar zor şartlar altında çalıştığınızı çok iyi biliyorum. Sen zeki bir adamsın. Böyle bir şakadan alınacak biri değilsin."

İŞTE ÖDÜLLER

Show programı: Masterchef Türkiye

Erkek şarkıcı: Oğuzhan Koç

Kadın şarkıcı: Zeynep Bastık

Müzik grubu: Manga

Şarkı: Kafamda Kentsel Dönüşümler (İkiye On Kala)

İşadamı: Ali Koç

İşkadını: Güler Sabancı

Şirket: Aselsan

TV kanalı: TV8

Reklam filmi: Yanlarımda Ol Diye (Allianz)

Haber spikeri: Cem Öğretir

Spor programı: %100 Futbol

Sporcu: Yağız Avcı

Kültür sanat programı: Vapurda Çay Simit Sohbet

Gazete: Hürriyet

Dergi: National Geographic

Kitap: Madalyonun İçi (Dr. Gülseren Budayıcıoğlu)

Film: Aşk Tesadüfleri Sever 2

Kadın sinema oyuncusu: Dilan Çiçek Deniz

Erkek sinema oyuncusu: Uraz Kaygılaroğlu

Dizi: Bir Başkadır

Kadın dizi oyuncusu: Cansu Dere

Erkek dizi oyuncusu: Kerem Bürsin

Dizi müziği: Toygar Işıklı (Babil)

Sosyal sorumluluk projesi: Engel Tanımayanlar (Turkcell)

Sivil toplum kuruluşu: AKUT

Ekonomist: Mahfi Eğilmez

Radyo programı: Ara Gaz

Tiyatro oyunu: Cimri

Kadın tiyatro oyuncusu: Melis Birkan

Erkek tiyatro oyuncusu: Mert Fırat

DJ: Doğuş Çabakçor

Dijital içerik üreticisi: Noluyo Ya¿